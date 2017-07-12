Düzova’da sokak köpekleri dehşet saçtı

Düzova’da başıboş köpeklerin saldırdığı mandırada altı inek telef oldu. Birçok hayvan ise ölümcül şekilde yara aldı.

9 BİN TL ZARAR: Geçimini hayvancılıkla sağlayan Düzovalı Halil Gezdigeldi, zararının büyük olduğunu söyledi. Yaklaşık 9 bin TL zarar uğradığını belirten Gezdigeldi, zararının karşılanması için yetkililerden yardım istedi

Hasan DÜZGÜN-HAVADİS

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Halil Gezdigeldi, dün sabah saatlerinde Düzova’daki mandırasında karşılaştığı manzara karşısında dehşete düştü.

Başıboş köpeklerin saldırdığı mandırada 6 inek telef oldu. Vücudunda derin yaralar oluşan çok sayıda hayvan ise can çekişiyor. Bölgede birçok başıboş köpeğin tehlike yarattığını söyleyen Gezdigeldi, belediyenin bu soruna bir çare bulması yönünde çağrı yaptı.

Köpekler, birçok hayvanı telef etti

Dün sabah saatlerinde mandıradaki hayvanlarına yem vermek için İskele yolu üzerinde bulunan ağılına giden Halil Gezdigeldi, çok sayıda ineğinin köpeklerin saldırısına uğradığını ve ineklerini parçalayarak öldürdüğünü gördü.

Tümü yeni doğmuş olan ineklerin altı tanesi başıboş köpekler tarafından parçalanarak telef edildi. Gezdigeldi, mandıraya gelen veterinerin köpek ısırmasına yapılacak hiçbir şeyin bulunmadığını ve bir kaç güne yaralanan tüm hayvanların yavaş yavaş öleceğini söylediğini belirtti.

Zarar büyük

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Halil Gezdigeldi, zararının büyük olduğunu söyledi. Yaklaşık 9 bin TL zarara uğradığını belirten Gezdigeldi, zararının karşılanması için yetkililerden yardım istedi. Bölgede birçok başıboş köpeğin dolaştığını söyleyen Gezdigeldi, Değirmenlik Belediyesi’nin bu konuda önlem almaması halinde köpeklerin insanlara da saldırabileceğini söyledi.

Daha öncede yaşanmıştı

Ağıllar bölgesinde birçok başıboş köpeğin bulunduğunu söyleyen Düzova Muhtarı Yılmaz Yılmazoğluları, son bir haftada iki ayrı mandırada on iki küçük baş hayvanın sokak köpekleri tarafından telef edildiğini söyledi.

Belediyeyi ve polisi konu hakkında bilgilendirdiklerini söyleyen Yılmazoğluları, yetkililerin bilgisinin olmasına rağmen sokak köpeklerinin hayvanları telef etmeye devam ettiğini söyledi.

Muhatap bulamadı

Saldırıların ardından birçok kez belediyeyi ve kaymakamlığı aradıklarını söyleyen Yılmazoğluları, her seferinde yetkililerden olumsuz cevap aldıklarını söyledi. Bu konu ile ilgili hangi makamın ilgilendiğini bilmediklerini söyleyen Yılmazoğluları, başıboş köpeklerin bölgeden toplatılmasını istedi.