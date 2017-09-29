Eboue geldi

Dün Türk Ocağı antrenmanına çıkan Eboue ile gerekli mutabakat sağlanması halinde yabancı oyuncu kadrosu, James A.Obengha, Dino Peter ve Emanuel Eboue’den oluşacak. Kaleci Matthaios Andreou ayrılacak

Havadis/Coşkun KUTAY

K-Pet Süper Ligi Girne bölgesi takımlarından Türk Ocağı; daha önce Mirnosas Beveren, Arsenal ve Galatasaray’da forma giymiş olan ve son olarak da Sunderland ile sözleşme imzalamışbulunan Fildişi Sahili kökenli 34 yaşındaki kanat oyuncusu Emmanuel Eboue’yi ülkemize getirtti.

Sunderland’a transferi döneminde, eski menajerine olan borcunu ödememesi nedeniyle FIFA’dan1 yıl men ceza almış ve bu yüzden de kulübü ile olan sözleşmesi iptal edilmiş olan Emmanuel Eboue’nin söz konusu cezası, Mart 2017’detamamlanmıştı. Bu süreç zarfında herhangi bir kulüple anlaşmayan Emmanuel Eboue, Türk Ocağı’nın pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlik Gücü müsabakası ile ilgili, Teknik Direktör Mehmet Bolkan nezaretinde, Antrenör Bayram Dağgül’ün 20 Temmuz Mete Adanır Antrenman sahasında dün yaptırdığı antrenmana iştirak etmesi, 3 Ekim salı günü sona erecek olan yabancı oyuncu transferinde, hareketli günler yaşanmasına neden olacak.

Türk Ocağına yakın çevreler; 30 bin dolar talep ettiği belirtilen Eboue ile mutabakat sağlanması halinde, James A.Obengha, Dino Peter ve kaleci Matthaios Andreou’dan oluşan üç yabancı oyuncu kadrosundan kabak, kaleci Matthaios’un başında patlayacağını ve kaleyi, GAÜ Çetinkaya’dan transfer edilen Zeki Çetinkol’un devralacağını belirtiyor.

Türk Ocağı’nın, Teknik Direktör Mehmet Bolkan nezaretinde Gençlik Gücü karşılaşması ile ilgili 20 Temmuz Mete Adanır Antrenman sahasında yaptırdığı dünkü antrenmanı bir müddet izleyen Emmanuel Eboue, daha sonra sahadan ayrıldı.