HABER KIBRIS

Ebru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorum!

21/04/2017

Ebru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorum!
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Ebru Destan 6 yıllık evliliğinin bitme nedenini açıkladı.

Eski manken - sunucu Ebru Destan, 16 Haziran 2011'de Mete Okay İnan ile evlenmişti. Bu evlilikten 2 oğlu oldu. Çift geçen Aralık'ta boşanma kararı aldı.

Ebru Destan önceki gün Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerin parmağındaki ‘Love’ dövmesini sorması üzerine şu açıklamayı yaptı: “Ben de dahil olmak üzere bugüne kadar kim dövme yaptırdıysa boşandı. Uğursuz geliyor.”

Ebru Destan sözlerine şöyle devam etti: “Alyans yerine dövme yaptırmıştım. Bilseniz ne kadar pişmanım. Allah’ın zoruna gitti işte. Bu dövme yüzünden boşanıyorum. Yeni evlenecek çiftler sakın yaptırmasın. Ebru Şallı-Harun boşandı. Demet Şener, İbrahim’e boşanma davası açtı. Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu’nun evliliği bitti. İrem Derici ile Rıza Esendemir de ayrıldı.” (Posta)



TAGS: ebru destan, mete okay inan, boşanıyorlar
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