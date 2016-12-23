Ebru Gündeş,Reza Zarrab'tan boşanmaktan vazgeçti

ABD’de 9 aydır tutuklu bulunan Reza Zarrab’a boşanma davası açacağını söyleyen Ebru Gündeş kararından vazgeçti. Çiftin kısa süre önce barıştığı ortaya çıktı.

Vatan'ın haberine göre; Ebru Gündeş, barışma sonrası ilk olarak WhatsApp profiline eşiyle birlikte çekilkiş fotoğrafını yükledi.

Yakın çevresine "Her şeyi zamana bıraktık" diyen ve Reza Zarrab’la tutuklanmasının ardından 3 ay boyunca hiç görüşmeyen Ebru Gündeş, bir süre sonra eşiyle iletişim kurdu.

Telefon yoluyla görüşen çift arasındaki buzlar kısa sürede eridi ve Gündeş, boşanma kararından vazgeçti.

Eşinin Kanlıca’daki yalısından Beykoz’daki bir eve geçme planları yapan Gündeş, taşınmaktan da vazgeçti.

Zarrab geçtiğimiz mart ayında ABD’de tutuklanmış, eylül ayında da yazılı bir açıklamayla Gündeş’in kendisinden boşanmak istediğini ve avukatının dava açmak için vekaletname gönderdiğini duyurmuştu. Geçen süreçte iki taraf da boşanma davası açmadı.















