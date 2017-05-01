Eski manken Ebru Şallı, geride bıraktığımız ağustos ayında birlikte görüntülendiği ve şimdiye kadar birlikteliğini sürdürdüğü söylenen Cem Yılmaz'ı takipten çıkardı.

İkili ilk olarak geride bıraktığımız yaz birlikte görüntülenmiş ve aralarında bir aşk olduğu iddiaları dillendirilmişti. Çeşme ve Bodrum sonrası ilişkilerini İstanbul’a taşıyan ve bir şekilde devam ettirmeyi başaran ikiliden Ebru Şallı görünen o ki Cem Yılmaz’ın adının sürekli olarak farklı kadınlarla anılmasından rahatsız oldu. Sıklıkla oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu’yla görüşen Yılmaz’ın adı kısa aralıklarla Aslin Andonyan ve Özge Sabuncu isimleriyle anılmıştı.

BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA

Bu ilişki haberlerinin çıktığı sırada herhangi bir tepki göstermeyen Ebru Şallı, Yılmaz’ın adı ‘Fi’ dizisinde birlikte oynadığı Merve Çağıran’la anılınca Ebru Şallı tepkisini Cem Yılmaz’ı takip etmeyi bırakarak gösterdi. Böylelikle Ebru Şallı sonunda pes etti.