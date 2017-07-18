HABER KIBRIS

Ebru Şallı yeni sevgilisiyle tatile çıktı

Kalbini aşka kapatan Ebru Şallı, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

18/07/2017

Ebru Şallı yeni sevgilisiyle tatile çıktı
ads

Ebru Şallı 2 yıl aşk yaşadığı popçu Sinan Akçıl’dan 1.5 yıl önce ayrılmıştı.

2016’da Cem Yılmaz ile bir dargın bir barışık ilişki yaşadı.Bu arada adı futbolcu Arda Turan ile dedikoduya karıştı.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Ebru Şallı sonunda aşkı buldu. Yeni sevgilisi ile ilk kez Bodrum-Gündoğan’da görüntülendi.
 

 Ebru Şallı yeni sevgilisiyle tatile çıktı

İPUCU VERMİŞTİ

Lüks bir teknede tatil yapan sevgililer el ele, göz göze, dudak dudağa bir romantizm yaşadı.

Ebru Şallı kısa bir süre önce “Yalnızlık nereye kadar? Ben aşkı, el üstünde tutulmayı seviyorum. Belki de bana bunu yaşatan birisi vardır.” demişti.

 Ebru Şallı yeni sevgilisiyle tatile çıktı

Ebru Şallı sevgilisini sağlıklı içeceklerle detoks programına soktu

Ebru Şallı sevgilisinden makas aldı, elini hiç bırakmadı.

 Ebru Şallı yeni sevgilisiyle tatile çıktı



TAGS: ebru şallı, yeni sevgili, cem yılmaz, arda turan
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems