Ece Balcı: Ülkedeki en büyük sorun plansızlık

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa Milletvekili Adayı Ece Balcı HABERKIBRIS’ın sorularını yanıtladı. Prrojelerini ve hedeflerini açıklayan Ece Balcı “. Kadının engelini ortadan kaldıran, destekleyen ve kendine güvenini kazandıran politikalara ihtiyaç vardır” dedi.

İşte Ece Balcı’nın sorularımıza verdiği yanıtlar

1. Milletvekili seçilmeniz durumunda projeleriniz nelerdir?

Ülkemizde geçim derdi ve gıda güvenliği sorunu ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bunun nedenleri ise büyük oranda işsizlik, özel sektördeki adaletsiz çalışma koşulları, ödenen ücretler ve denetim eksikliğidir. Yeni işsizlerin yaratılmaması için her bölümün kendi hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu meslek dalları saptanacak ve bu doğrultuda eğtim için bölüm seçecek öğrencilere gerek üniversite gerekse meslek okulları için teşvik programı hazırlanacaktır. İhtiyaç doğrultusunda bu programlar hazırlanacağı için istihdam garantisi de olacaktır. Kaynak ülkemizde devlet katkısından faydalanan ücretli eğitim kurumlarından sağlanacak verilen burslar istihdam gerçekleştikten sonra taksitlerle geri alınıp yeni öğrenciler için kullanılacaktır. Böylelikle kaynak düzenli olarak sağlanmış olup yeni alanlarda iş imkanı yaratmak mümkün olacaktır. İstihdam sadece devlet kurumları için değil özel şirketleri de içerecektir.

Eko-agro turizme verilecek önemle beraber iç piyasada tarımsal ve küçük sanayicinin ürünlerine daha rahat pazar bulması sağlanacaktır. Tarımda sertifikasyon ve standardizasyonun teşvik edilecek, ürünlerin hem gıda güvenliği hem de tüketici açısından arz güvenliği / sürdürülebilirliğinin sağlanmasına olanak tanınacaktır.

Güçlü bir kooperatifçilik geçmişi olan toplumumuzda günümüzde örgütsel ekonomik kalkınmanın temel taşı olan kümeleme bir devlet politikası olacaktır. Kümeler maliyetleri düşürdüğü gibi, örgütlü pazarlama ile daha geniş pazarlara ürünlerin ulaşmasını sağlar. Ayrıyeten markalaşmada ciddi önem taşıyan kümeler marka değerini korumak için standartlara ve sertifikasyona yaptığı vurgu ile iç denetimi de getirir. AB ve Türkiye’de KOBİ gelişim ve kalkınmasında önemli rol oynayan kümeleme politikaları öncelikli kalkınma modeli olarak üzerinde durulması gereken bir alandır. Kümeleme modellerinin olmazsa olmazı olan üniversite / ARGE işbirliği sağlanacak, yenilikçi ürünler ve üretim verimliliğinin önü açılacaktır.​

2. Sizce ülkede değişmesi gereken en temel sorun nedir? Bunu değiştirmek için nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Bu ülkedeki en büyük sorun plansızlıktır. Plansızlık; işsizliğe, trafiğe, eğitimdeki kontrolsüzlüğe, emek sömürüsüne, uyuşturucuya, çocuk istismarına, çarpık yapılaşmaya, fazla enerji tüketimine, geçim derdine, depresyona, ev içi şiddet, boşanma, kansere ve daha nice olumsuzluklara sebebiyet verir.

5 yıllık Kalkınma planını günümüze uyarlanması için gerekli yasa çalışmaları yapılacak ve ÜFP'nın gerekleri yerine getirilecektir. İmar planları hem mevcut alanlar hem de yeni gelişim alanları planlanacak sadece imar planları değil Devlet kurumlarının teşkilatları yeniden yapılandırılacak bunlar için gerekli yasalar düzenlenecektir.

3. Meclisteki kadın milletvekili sayısı konusunda ne düşünüyorsunuz? Kadınların ağırlıkta olduğu bir meclis neleri değiştirebilir.

Meclise kadın vekillerin girmesiyle kadının ve çocuğun yaşam kalitesini önemseyen devlet politikarının üretilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Meclisteki kadın sayısı zorunluluk temelinde artırılmaya çalışılıyor. Oysa başlama noktası kadına toplum tarafından yüklenen yüklerin farkına varılması ve evdeki eğitime odaklanılmasıdır. Giderek artan tek ebeveyn rolündeki kadınlar bu ülkenin geleceğini de yetiştirdiklerinin farkına varılması ve onlarında yaşam kalitesinin düşünülmesi elzemdir. Tek ebeveyinli kadınlar bırakın meclise girmeyi işe bile gidemeyecek durumdadırlar. Mevcut devlet politikası incelendiğinde kadının evde oturup cüzi bir maaşla çocuklarına bakıp geçinmesi hedeflenmiştir ki bu hesabı da doğru yaptıklarını düşünmüyorum. Kadının engelini ortadan kaldıran, destekleyen ve kendine güvenini kazandıran politikalara ihtiyaç vardır.

HABERKIBRIS