Ecel otelde yakaladı

Dün saat 06.30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Hannelore Thoma (K-74) isimli kişi, kalmakta olduğu otel odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan otopside Thoma’nın ölüm nedeninin "Hipertrofik kalp hastalığına bağlı pulmoner emboli" olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCUDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ortaköy’de bir ve Ercan Havaalanı’nda da iki kişi uyuşturucudan tutuklandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün 00.10 sıralarında, Ortaköy’de bir evde yapılan aramada, evde misafir olarak bulunan C.D.D.’nin (E-24) tasarrufunda eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 miligram ağırlığında madde ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulundu. C.D.D. tutuklandı.



Ercan’da ise, dün, M.D. (E-26) ve E.P. (E-23) KKTC'ye giriş yaptıkları sırada narkotik detektör köpeğinin kendilerine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, M.D’nin tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gram ağırlığında madde, E.P.’nin tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulundu. Zanlılar tutuklandı.



PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET



Dün Ercan Havalimanında, ülkeden çıkış yapacak olan M.F. (E-55) kimlikli kişinin tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan 18,000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmediği tespit edildi. M.F. hakkında yasal işlem başlatıldı.