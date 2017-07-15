Efendi: Namsoy 31 ailenin ocağını söndürdü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, Lapta Belediyesi’nin son dönemlerdeki usulsüz uygulamalarını değerlendirme amacıyla basın toplantısı düzenledi. Lapta Ocak Örgütü binasında gerçekleşen basın toplantısına Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi, MYK üyesi ve Girne milletvekili Fazilet Özdenefe, Lapta Belediyesi’nin CTP’li meclis üyeleri Emre Efendi ve Çağan Akansu’nun yanı sıra İlçe Örgütü yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve Lapta Belediyesi Meclis Üyesi Emre Efendi tarafından okunan basın açıklamasında belediyenin personel yapısı, idari ve mali işleri, Gorno Tepesi, su konusu ve belediye hizmetlerine değinildi.

KİŞİ: LAPTA HALKI SON DERECE MUTSUZ

Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Ülkeyti felakete sürüklemek için adeta üstün bir gayret gösteren UBP-DP Azınlık Hükümetinin icraatlarına ilaveten 23 yıldır kötü bir yerel yönetime mahkum olan Lapta halkının son derece mutsuz ve kalitesiz bir yaşam sürdüğünü belirtti. Kişi şu şekilde konuştu:

“28 belediye ile kıyasladığımızda sosyal belediyecilik anlayışından faydalanamayan, asli hizmetlerin bile götürülemediği Lapta’da belde halkı ülkenin en pahalı ücretlerini ödemek durumunda bırakılmıştır. Lapta Belediyesi de yatırımlar için AB ve benzeri fonlara başvurabileceği gibi devlet tarafından da her yıl 11,244,592 TL katkı payı almaktadır. Ancak bu katkıların tamamı yatırım olarak halka ulaşamamaktadır.

“2018’DE LAPTA HALKININ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK PROJELERLE KARŞILARINA ÇIKACAĞIZ”

Sadece eleştiri yapmanın toplumsal fayda getirmeyeceğinden hareketle CTP Girne İlçesi olarak 2018 yılında gerçekleşecek yerel seçimlerde Lapta Belediyesi’ni insan odaklı yönetim anlayışı, Lapta beldesindeki yaşam kalitesini artıracak projeler ve bugünkünden çok daha üst düzeyde bir çalışma yaşamı ile toplumun huzurunda olacağız. 23 yılda Lapta beldesinde yaşayanlar çağdaş belediyecilik hizmetleri ve nitelikli bir yaşam kalitesinden çok uzakta kalmıştır. Lapta belde halkı 23 yılın sonunda ‘‘artık yeter’’ demektedir.”

EFENDİ: “NAMSOY 31 AİLENİN OCAĞINI SÖNDÜRDÜ”

Lapta Belediyesi’nin CTP’li Meclis Üyesi Emre Efendi de, 29 Haziran 2014’te 5. dönemine başlayan Lapta Belediye Başkanı’nın ilk icraatının 31 emekçiyi ‘‘ekonomik gerekçelerle’’ işten durdurmak olduğunu söyledi. Efendi, Belediye Başkanlığı’nda 20. icraat yılına girdiği 2014 yılında kendi sorumluluğunda ve iktidarında oluşan ekonomik şartları işten çıkarma gerekçesi olarak gösteren Namsoy’un keyfi olarak 31 ailenin ocağını söndürdüğüne vurgu yaptı. Efendi sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Başkanın hakimiyetinde olan o dönemdeki yetkili sendikanın da bu kıyımı sadece seyretmesi çalışma hayatı tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Belki de ada genelindeki en büyük baskıyı gören emekçiler Lapta Belediyesi çalışanlarıdır. Bu emekçiler uzun bir baskı döneminin ardından en sonunda da zincirlerini kırarak Namsoy’un tüm baskı ve tehditlerine karşın refarundumla haklarını savunabilecek yeni sendikasını seçmiştir.

“MAYIS AYI ÇEKLERİ KARŞILIKSIZ ÇIKTI”

Çalışanlar Mayıs ayı maaşlarının çekleri karşılıksız çıkmış ve Mayıs ayı maaşlarını daha 4 gün önce alabilmişlerdir. Lapta Belediyesi’nde her ay 235,740 TL tutarında yeni bir açık oluşmaktadır. Bu durum göz göre göre Belediye’yi batağa sürüklemekten başka bir şey dahildir.

707 dönüm büyüklüğünde olan Gorno Tepesini şeffaf olmayan ve hukuka aykırı bir şekilde teleferik projesi kılıfı ile halkın malını elden çıkarmaya çalışmıştır. Hukuksuz işler rekortmeni Bakanlar Kurulu ise Namsoy yönetiminin girişimi ile hatalarla dolu ve yetkisi dışında bir karar vermekten çekinmemiştir.

“SU ÜCRETLERİNE FAHİŞ ZAM YAPILDI”

Belde halkı kötü koşullarda ve hijyen olmayan su boruları ile taşınan suyu kullanmak zorunda bırakılmaktadır. Lapta Belediye Başkanı Türkiye’den su temin projesi kapsamındaki su maliyetlerini bahane ederek su ücretlerine fahiş bir zam yaparak Lapta beldesine adanın en pahalı suyunu kötü bir hizmetle vermeyi reva görmüştür. Üstelik uzunca bir süre Türkiye’den gelen su projesinden hiç yararlanmadan devletin kaynaklarından tonunu 20 kuruşa aldığı suyu 6 TL’ye satmıştır. Halen suyu kısmen kullanmasına rağmen toplumun sosyal yapısını gözetmeksizin bu uygulamayı sürdürmektedir.

“HAYVANCI BATIYOR”

Bölgedeki fahiş su temininden dolayı özellikle hayvancılar batmanın eşiğine gelmiştir. Halka söz verdiği pınarlardan akan suyu hayvancılara ücretsiz verme sözünü tutmayan Namsoy, sorumluluktan kaçmakta ve topu su dairesine ve devlete atmaktadır. Kıyaslamak gerekirse CTP’li bir başkan tarafından yönetilen Dikmen Belediyesi’nde halk şu an suyu ton başına ortalama 3 TL’den hayvancı ise 2.5 TL’den almaktadır. Hemen hemen özellikle köylerdeki ara yolları berbat bir halde olup halk temizlik hizmetlerini unutmuş durumdadır. Haftada yalnızca 1 kere temizlenen yollar son aylarda bundan bile mahrum kalmıştır.