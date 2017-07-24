Efsane dizi 'Çocuklar Duymasın'ın dönüşü muhteşem oldu! / VİDEO

23 Temmuz tarihinde; Total'de Kanal D'de ilk bölümüyle ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada "Çocuklar Duymasın"ın tekrarı, 3. sırada ise FOX'ta yayınlanan "İlk Buluşma" yer aldı.

AB'de, "Çocuklar Duymasın" 1. olurken, 2.'lik "Çocuklar Duymasın"ın tekrarının, 3.'lük ise "İlk Buluşma"nın oldu.

23 Temmuz tarihinde; Total'de Kanal D'de ilk bölümüyle ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada "Çocuklar Duymasın"ın tekrarı, 3. sırada ise FOX'ta yayınlanan "İlk Buluşma" yer aldı.

AB'de, "Çocuklar Duymasın" 1. olurken, 2.'lik "Çocuklar Duymasın"ın tekrarının, 3.'lük ise "İlk Buluşma"nın oldu.

Efsanevi dizi Çocuklar Duymasın yeni sezonunun ilk bölümüyle dün akşam izlendi. Yeni maceralarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümü merak edildi. Pazar akşamları ekranlara gelen Çocuklar Duymasın 2. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Eski dostlar buluşuyor, kahkaha kaldığı yerden devam ediyor!

Uzun bir süredir iş dünyasından ayrı kalmak isteyen Taş Fırın Haluk’a, Fıs Fıs İsmail’in şirketinde ihtiyaç vardır. Önemli bir proje için Haluk’un işe geri dönmesini isteyen İsmail Bey, Haluk’u ikna etmeye çalışır. Haluk’un, bu zamana kadar hiç kimsenin sözleşme imzalatamadığı Bilinçli Osman’ı ikna etmesi gerekmektedir. Ancak bu iş göründüğü kadar kolay değildir... Haluk’u çok zor günler bekler.

Meltem, Gönül ve Tuna detoks yapmaya karar verir. Meltem, Haluk’un da detoks yapmasını isteyince birbirinden eğlenceli anlar yaşanır. Tam bir TEOG annesi olan Gönül, Merve ve Orçun’u TEOG kampına alır. Sürekli test çözmesi gereken çocuklara internet yasaklanır.

Öte yandan Emine’nin başı, kayınvalidesi Kükrek Kadriye ile beladadır. Sosyal medyaya düşen Çaycı Hüseyin öldü haberleri ortalığı karıştırır. Gönül, bir eski dostlar yemeği organize eder. Bu yemeğe tüm eski dostlar davetlidir. Dekolte kafa Selçuk’un saç ektirip ektirmediği ve kendisinden yirmi beş yaş küçük genç sevgilisi büyük bir merak konusudur...