Efsaneler Cage’de Buluştu

Cratos Premium Otel bünyesinde hizmet veren Cage Club, Mentos Virgin Island Fest 2017’ye ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü bir çok ismin yanı sıra ülkemizin önde gelen DJ'leri hafta sonu kabin başına geçti.

Müzik tarzıyla dünya müzik trendini değiştiren dünyanın peşinden koştuğu isim Timmy Trumpet, 14 Temmuz Cuma akşamı kabin başına geçti. Enerjisi ile konukları büyüleyen Timmy Trumpet, unutulmaz bir geceye imzasını attı.

Hollandalı başarılı Dj & Prodüktör Daniel Wanrooy festivalin ikinci gecesi çaldığı setlerle eğlenceyi doruğa ulaştırdı.

Festivalin üçüncü ve final gecesinde ise Dünyanın farklı farklı ülkelerinde birçok festivalde sahne alan ve büyük beğeni toplayan Cosmic Gate ile Emma Hewitt sahne aldı. İkilinin performansı uzun zaman hafızalardan silinmeyecek.