Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S

Yeni Aventadar S tasarımı, Aventador’un yeni nesline çok açık bir işaret oluşturuyor.

Aventador S, özellikle ön ve arkada, dış kısımda birçok gelişme sergilemekle birlikte profili net bir şekilde Aventador olarak kalıyor.

Modifiye edilen her parça belli bir amaca yönelik olarak yeniden tasarlandığı için maksimum aerodinamik verimlilik sağlarken, Aventador’un karmaşık ve kaslı dinamizmine yeni bir vurgu yapıyor.

Ayrıca, Lamborghini Centro Stile, örneğin orijinal Countach’tan gelen arka tekerlek bombelerinin hatları gibi eski ikonların bazı unsurlarını akıllıca entegre ediyor.

Daha agresif olan burun ve daha uzun olan ön splitter hava akımını yönlendirerek, aerodinamik verimliliğini artırıyor, motorun ve radyatörlerin daha iyi soğutulmasını sağlıyor.

Ön tamponun yanındaki hava kanalları, ön tekerleklerden gelen aerodinamik girişimi azaltıyor ve arka radyatöre giden anafor akımını optimize ediyor.

Aventador S’nin arkasına hakim olan siyah difüzör istenirse karbon fiber olarak temin edilebiliyor ve bunun özelliği olan çok sayıdaki dikey petekler hava akımı etkisini artırıyor, basınç geri kazanımı yoluyla direnci azaltıyor ve bastırma kuvveti oluşturuyor.

Aktif arka kanat, hıza ve sürüş seçim moduna bağlı olarak üç farklı pozisyona getirilebiliyor ve şasinin altında, ön ve arka tarafta oluşturularak hava akımını maksimize eden ve fren soğutmaya yardımcı olan vorteks jeneratörleriyle birlikte çalışıyor. Aventador S tasarımı sayesinde aerodinamik performans önemli ölçüde artırılıyor.

Öndeki bastırma kuvveti, önceki Aventador Coupe’ye oranla yüzde 130’dan fazla artırıldı.

Kanat optimum pozisyonda olduğu zaman önceki modele kıyasla, yüksek bastırma kuvvetindeki genel verimlilik yüzde 50’den fazla artıyor, direnç ise yüzde 400’den fazla azalıyor.

Dört tekerlekten çekiş, yeni aktif süspansiyon, yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve yeni EGO sürüş modu

Aventador S şasisi, Aventador’un benzersiz ve son derece sağlam hafif karbon fiber monokok gövdesini ve üzerindeki alüminyum çerçevelerini muhafaza ediyor ve böylece kuru ağırlığı sadece 1.575 kg oluyor.

Aventador S, üstün bir sürüş, yolculuk ve performans sağlamak için “toplam kontrol konsepti” etrafında yeniden geliştirildi; son derece geliştirilmiş bir kontrol ve sürüş duygusu yaratmak amacıyla otomobilin süspansiyon ve elektronik kontrol sistemleri her yönden geliştirildi.Yeni Aventadar S tasarımı, Aventador’un yeni nesline çok açık bir işaret oluşturuyor.

Aventador S, özellikle ön ve arkada, dış kısımda birçok gelişme sergilemekle birlikte profili net bir şekilde Aventador olarak kalıyor.

Modifiye edilen her parça belli bir amaca yönelik olarak yeniden tasarlandığı için maksimum aerodinamik verimlilik sağlarken, Aventador’un karmaşık ve kaslı dinamizmine yeni bir vurgu yapıyor.

Ayrıca, Lamborghini Centro Stile, örneğin orijinal Countach’tan gelen arka tekerlek bombelerinin hatları gibi eski ikonların bazı unsurlarını akıllıca entegre ediyor.

Daha agresif olan burun ve daha uzun olan ön splitter hava akımını yönlendirerek, aerodinamik verimliliğini artırıyor, motorun ve radyatörlerin daha iyi soğutulmasını sağlıyor.

Ön tamponun yanındaki hava kanalları, ön tekerleklerden gelen aerodinamik girişimi azaltıyor ve arka radyatöre giden anafor akımını optimize ediyor.

Aventador S’nin arkasına hakim olan siyah difüzör istenirse karbon fiber olarak temin edilebiliyor ve bunun özelliği olan çok sayıdaki dikey petekler hava akımı etkisini artırıyor, basınç geri kazanımı yoluyla direnci azaltıyor ve bastırma kuvveti oluşturuyor.

Aktif arka kanat, hıza ve sürüş seçim moduna bağlı olarak üç farklı pozisyona getirilebiliyor ve şasinin altında, ön ve arka tarafta oluşturularak hava akımını maksimize eden ve fren soğutmaya yardımcı olan vorteks jeneratörleriyle birlikte çalışıyor. Aventador S tasarımı sayesinde aerodinamik performans önemli ölçüde artırılıyor.

Öndeki bastırma kuvveti, önceki Aventador Coupe’ye oranla yüzde 130’dan fazla artırıldı.

Kanat optimum pozisyonda olduğu zaman önceki modele kıyasla, yüksek bastırma kuvvetindeki genel verimlilik yüzde 50’den fazla artıyor, direnç ise yüzde 400’den fazla azalıyor.

Dört tekerlekten çekiş, yeni aktif süspansiyon, yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve yeni EGO sürüş modu

Aventador S şasisi, Aventador’un benzersiz ve son derece sağlam hafif karbon fiber monokok gövdesini ve üzerindeki alüminyum çerçevelerini muhafaza ediyor ve böylece kuru ağırlığı sadece 1.575 kg oluyor.

Aventador S, üstün bir sürüş, yolculuk ve performans sağlamak için “toplam kontrol konsepti” etrafında yeniden geliştirildi; son derece geliştirilmiş bir kontrol ve sürüş duygusu yaratmak amacıyla otomobilin süspansiyon ve elektronik kontrol sistemleri her yönden geliştirildi.

Yan kontrolün artması, bir seri üretim Lamborghini üzerinde ilk defa kullanılan yeni dört tekerlekten yönlendirme sisteminden kaynaklanıyor. Bu sistem, düşük ve orta hızlarda çevikliği, yüksek hızlarda ise stabiliteyi artıyor. Ön aksta bulunan Lamborghini Dynamic Steering (LDS) ile birlikte bu sistem daha doğal ve hassas bir his veriyor ve daha keskin dönüşler yapabilme olanağı sağlıyor. Arka aks üzerindeki aktif Lamborghini Arka Tekerlekten Yönlendirme (LRS) sistemiyle entegre edilmek üzere özel olarak adapte edilmiştir: İki bağımsız aktüatör sürücünün direksiyon hareketlerine beş milisaniye içinde reaksiyon gösteriyor ve gerçek zamanlı bir bir dönüş ve viraj almada sertliği ayarlama olanağı sağlıyor. Düşük hızlarda arka tekerlekler seyir açısına ters yöne dönüyor ve böylece aks mesafesini sanal olarak kısaltıyor.

Daha az direksiyon açısı gerekmesi nedeniyle, Aventador S daha çevik hale geldi, dönüş yarıçapı küçüldü ve böylece virajlarda performansı artarken şehir içinde ve düşük hızlarda manevra yapmak da kolaylaştı.

Buna karşılık, yüksek hızlarda hem ön hem de arka tekerlerler aynı direksiyon açısını paylaşarak aks mesafesini sanal olarak uzatıyor ve stabiliteyi artırırken otomobilin hassasiyetini de optimize ediyorlar.

Dikey kontrol, Lamborghini’nin güncellenen itme çubuğu ve yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemine adapte edilerek revize edilmiş kinematik özelliklere sahip Lamborghini Magneto Reolojik Süspansiyon (LMS) ile sağlanıyor.

Lamborghini Arka Tekerleklerden Yönlendirme sistemine göre optimize edilmiş yeni süspansiyon geometrisinde bulunan üst ve alt kollar sistem üzerindeki kaster ve yükü azaltıyor. Yeni değişken süspansiyon sistemi direksiyon ve gövde kontrolünü optimize ediyor ve denge ve zemin sertliği maksimize ediliyor.

Boylamasına kontrol, seçilen sürüş moduna bağlı olarak, çekiş kontrolü ve araç dinamiklerinin daha hızlı ve daha hassas bir şekilde kontrol edilmesini içeren geliştirilmiş bir ESC stratejisi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Örneğin karlı ve buzlu yüzeylerde geniş kapsamlı testlere tabi tutulan Aventador S’de bulunan geliştirilmiş tutma algısı, her koşulda yol tutuşunu maksimum seviyeye çıkarıyor ve direksiyon hakimiyetini artırıyor. Aventador S’in sürekli dört tekerlekten çekiş özelliği, yeni Lamborghini Arka Tekerleklerden Yönlendirme sisteminin stabilize etme etkisine göre ayarlandı ve arka aksa daha fazla tork verildi: Gazı keserken ön aksa daha az tork aktarılarak arkadan kopma hareketine izin veriliyor ve spor olmasına rağmen güvenli bir sürüş sağlanıyor.

Lamborghini mühendisleri, otomobildeki bu sistemlerin yönetimi için akıllı Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva (LDVA) kontrol ünitesini entegre ettiler.

Otomobilin yeni beyni olan LDVA, otomobilin üzerinde bulunan tüm sensörlerden gelen veriler sayesinde gövdenin hareketleri hakkında gerçek zamanlı ve hassas bilgi alabiliyor. Tüm aktif sistemler için en iyi ayarları anında belirleyen LDVA, her koşul için en iyi araç dinamiklerinin kullanılmasını garanti altına almayı amaçlıyor.

Aventador S, sürücünün, çekiş (motor, şanzıman, 4WD), direksiyon (LRS, LDS, Servotronic) ve süspansiyon (LMS) davranışlarını etkileyen dört farklı sürüş modundan birini seçmesine olanak sağlıyor: STRADA, SPORT, CORSA ve yeni EGO modu. STRADA, maksimum rahatlık ve günlük kullanım için. SPORT, arkadan itişli, sportif bir his yaratırken, CORSA maksimum yol performansına uygun. EGO ise yeni sürüş modu seçeneği. Bu mod, STRADA, SPORT ve CORSA ayarlarındaki tercih edilen çekiş, direksiyon ve süspansiyon kriterleri seçilerek sürücü tarafından uyarlanabilen bazı ilave ve bağımsız ayar profilleri sunuyor.

Aventador S’de tüm sürüş modları yeniden ayarlanarak, ESC’nin dört çeker sürüşle entegrasyonu ve motor tork yönetimi sistemi ile çekiş kontrolü tepkisi arasındaki ara bağlantı iyileştirildi. Her sürüş modunda ön ve arka akslara sağlanan kesintisiz tork dağılımı, Lamborghini Arka Tekerleklerden Yönlendirme için yeniden ayarlandı ve sürüş modları arasındaki ayrım daha da güçlendirildi.

STRADA modunda, engebeli yollarda daha fazla konfor ve stabilite sağlamak için progresif süspansiyon yumuşatılıyor. Tork, standart olarak öne ve arkaya 40/60 oranıyla dağıtılıyor: Maksimum tutunmayla güvenli ve stabil hale gelen otomobil, kolay bir sürüşe ve kontrole sahip oluyor.

SPORT modunda, Lamborghini Arka Tekerleklerden Yönlendirmenin stabilizasyon etkisi, virajlı yollarda maksimum sportiflik ve sürüş keyfi için arka tekerleklere %90’a kadar tork sağlar. Sürüş hassasiyeti ve sürücü geribildirimi geliştirilirken, güvenlik korunuyor ve konfordan taviz verilmiyor. Kullanımı kolay hafif gaz pedalı ve direksiyon kontrolüyle sağlanan arkadan kopma ve yanlamayla birlikte, gazı kestiğinizde ön aksa daha az tork gönderilerek otomobilin çevikliği artırılıyor.

CORSA modunda sürüş hassasiyeti ve çekiş özelliği korunurken, sürücüler daha az araya giren bir dinamik kontrol ve çekiş kontrolü müdahalesi deneyimliyor. Yüksek amortisman kuvveti, sürüş hissiyatını ve direksiyon kullanımı, fren ve gaz dahil olmak üzere sürücü girdilerinden alınan geri bildirimi maksimuma çıkarıyor. Yüksek performans gerektiren durumlarda kontra fazlı yönlendirme arttırılıyor ve daha nötr bir davranış sağlamak ve pist performansını arttırmak için tork, ön ve arkaya maksimum 20/80 dağılımıyla her iki aks arasında dengeleniyor.

MOTOR VE EGZOZ

Lamborghini Aventador’un atmosferik 12 silindirli 6,5 litre motoru, öncekilerden 40 HP daha fazla güç üreterek, 5.500 d/d’de 690 Nm’lik bir torkla 740 HP’LIK maksimum güce erişiyor. Güç artışı elde etmek amacıyla hem VVT (Değişken Valf Zamanlaması) hem de VIS (Değişken Emiş Sistemi), geliştirilmiş bir tork eğrisi sağlamak için optimize edilmiş. Ayrıca maksimum motor devri 8.350’den 8.500 d/d’ye çıkarılmış.

1.575 kg’lık boş ağırlık, sadece 2,13 kg/hp’lik bir ağırlık-güç oranı sağlıyor. 0-100 km/s hızlanmayı 2,9 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı 350 km/s. Lamborghini’nin 7 vitesli hafif şanzıman sistemi Bağımsız Vites Kolu (ISR), 50 milisaniyeye varan sürelerde otomatikleştirilmiş vites değişimleri sağlıyor.

Aventador S, önemli bir Ar-Ge projesi sonucunda geliştirilmiş yeni bir egzoz sistemine sahip. Kendinden öncekilere nazaran %20’nin üzerinde daha hafif olan bu sistem pek çok yapılandırma için test edildi. Sonuç olarak, yeni egzoz sisteminin adeta görsel bir ifadesi olan, Aventador S’nin arkasındaki üçlü tek boru çıkışıyla beraber, zaten benzersiz olan V12 motordan daha da güçlü bir Lamborghini sesi ve rezonansı elde edildi.

Önceki modelde olduğu gibi Aventador S’de bir stop/start sistemine ve optimize edilmiş motor verimliliği için silindir deaktivasyonuna sahip. Tam motor kapasitesi gerekmediğinde, silindir sıralarından biri kapatılarak on iki silindirden altısı geçici olarak devreden çıkarılıyor. Sürücü hızlandığında ise sistem, sürücü tarafından algılanması neredeyse imkansız olan bir geçişle, anında on iki silindir moduna geri dönüyor.

LASTİKLER VE FREN SİSTEMİ

Aventador S, yeni ve özel olarak geliştirilmiş Pirelli P Zero lastiklere sahip. Direksiyon kullanımını, çekişi, şerit değiştirmeyi ve fren etkinliğini optimize edecek şekilde geliştirilen bu lastikler, özellikle Lamborghini Arka Tekerleklerden Yönlendirme tarafından harekete geçirilen dinamik davranışa karşılık verecek biçimde tasarlandı ve böylece yol tutuşu tutarlılığı ve sürücü geri bildirimi sağlandı. Pirelli P Zero lastikler, ön ve arka lastiklerden elde edilen geliştirilmiş güç üretimiyle birlikte daha yüksek bir yanal hızlanma sağlanıyor ve dışa savrulma özelliğini azaltıyor.

Karbon seramik frenler, Aventador S için standart bir donanım. Havalandırmalı ve delikli karbon seramik diskler (Ø 400 x 38 mm – Ø 380 x 38 mm), 100 km/s’den durma noktasına fren performansını güçlendirerek bu mesafeyi 31 metreye indiriyor.

AVENTADOR S – SÜRÜCÜ ORTAMI

Aventador S’nin kokpiti, yeni bir işlevsellik ve gelişmişlik sunuyor. Yeni TFT dijital gösterge paneli, EGO moduyla beraber STRADA, SPORT ve CORSA için farklı kombine ekranlarla, sürücünün tercihlerine göre uyarlanabiliyor. Kontrol panelinde sürücü modları arasından seçilen EGO düğmesi, dijital açılır ekranlarla daha da fazla seçenek sunarak sürücünün tercih ettiği ayarları seçmesine olanak sağlıyor.

Standart bir özellik olarak yer alan AppleCarPlay, kokpitteki yolcuların sesle kumanda edilen iletişimleri ve eğlence özelliklerini kişisel Apple cihazlarından yönetmesini mümkün kılıyor.

Opsiyonel bir özellik olarak sunulan Lamborghini telemetri sistemi tur sürelerini, pist performansını ve yolculuk verilerini kaydediyor. Telemetri sistemi, bilhassa otomobilini piste çıkarmak isteyen otomobil sahipleri için cazip bir özellik. Aventador S’in iç mekan özellikleri, Lamborghini’nin Ad Personam kişiselleştirme programı ile neredeyse sınırsız seçenek sunuyor.



