Ege Denizi'nde tekne battı; 14 sığınmacı hayatını kaybetti

Ege’de Agathonisi Adası açıklarında, içinde 20 civarında mülteci ve sığınmacı bulunduğu tahmin edilen tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle battı. İlk belirlemelere göre, 14 kişi hayatını kaybetti.

Yunan basınına göre, Didim yakınlarındaki Eşek (Agothinisi) Adası açıklarında yaklaşık 20 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu biri kadın, dördü çocuk toplam 6 kişinin cesedine ulaşıldı. Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında üç kişinin sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi.