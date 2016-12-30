Eğer canınız tatlı çektiyse bunu tüketin...

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi kestane, cinsel gücü ve isteği artırıp mutluluk veriyor. Aynı zamanda bedensel, zihinsel yorgunluğu gideriyor...

Market ve pazar tezgahlarında yerini alan kestanede yok yok! B1, B2 ve C vitamini zengini kestanenin içinde bol miktarda yağ ve protein de bulunuyor. Doğal şeker özelliği nedeniyle kestaneyi canınız tatlı çektiğinde rahatlıkta tüketebilirsiniz.Market ve pazar tezgahlarında yerini alan kestanede yok yok! B1, B2 ve C vitamini zengini kestanenin içinde bol miktarda yağ ve protein de bulunuyor. Doğal şeker özelliği nedeniyle kestaneyi canınız tatlı çektiğinde rahatlıkta tüketebilirsiniz.

Tüm bunların yanında içerisinde potasyum, fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum minerallerini barındırıyor.Kestanenin bazı faydalarını uzmanlar şöyle anlatıyor:

Kandaki kolesterol oranını düşürüyor.

Kan dolaşımını düzenleyip hızlandırıyor.

Varis ve basur şikayetlerini hafifletiyor.

Karaciğere ve mideye de faydalı.

Sindirime iyi geliyor. İshalin kesilmesine.

KAYNAK-TAKVİM