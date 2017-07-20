Eğer Yorgo’yu Kurtarsaydık…(*) (Takvim yaprakları değişiyor ama gerçekler değişmiyor)

Eski bir mücahit komutanından dinlemiştim olayı.

15 temmuz darbesi başladığında köydeki mücahitleri alarma geçirmiş ve mevzilerde çatışma pozisyonu almışlardı.

Merkezden “siz karışmayın bu Rumların iç meselesidir, pozisyonunuzu koruyun” emri gelmişti.

“Bulunduğumuz bölgeden yüzlerce Yunan askeri Baf’a doğru geçti. Yanlarında ağır silahlarda vardı. Belli ki Baf’ta toplanan direnişçilere gidiyorlardı. Biz sadece izledik. Bizi kontrol altında tutmak için bir manga asker bıraktılar ve yollarına devam ettiler” diye anlatmıştı.

Anlattıkları arasında beni en çok etkileyen olay 19 temmuz sabahı olmuştu.

Mücahitler, köyün dağ tarafından bir kişiyi, köye girmeye çalışırken yakalamışlardı.

Adamın hali perişandı ve kolunda yarası vardı.

Yapılan aramada sadece küçük bir bıçak çıkmıştı üzerinden.

“Adamı sorguladım. Adı Yorgo idi. Solcuydu ve Trodos tarafında Yunan askerleriyle çatışmışlardı. Tam teçhizatlı Yunan askerleri bunları ezip geçmişti. Arkadaşlarının çoğu öldü. Kalanlar etrafa dağıldılar. Baf’a gitmek istiyordu ama arada darbeciler vardı. Birkaç günlüğüne bize sığınmak istedi. Sonra dağ yollarında Baf’a ulaşmayı düşünüyordu. Durumu merkeze bildirdik. “Gönderin gitsin” dediler.

Mücahitlere yanına su ve yiyecek vermelerini ve göndermeleri emrini verdim.

Keşke bu emri vermeseydim. Yürüdü ve anayola yakın bir yerde konuşlanan Yunan askerlerinin üzerine çıktı. Anında infaz ettiler. Silah seslerinden, kurşuna dizdiklerini anladık.”

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20 Temmuz harekatı adada can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı.

20 temmuzun gerekçesi 15 Temmuzdur.

Eski Rum Yönetimi Başkanı Glafkos Klerides’in değimi ile “20 temmuzu doğuran neden 15 temmuzdur.”

15 temmuz sadece Kıbrıslı Türkler için değil Kıbrıslı Rumlar için de büyük bir tehlike idi.

Nitekim yüzlerce Kıbrıslı Rum solcu veya Makariosçu oldukları için öldürüldüler.

20 Temmuz’da şafak vakti ordu Kıbrıs’a çıkmaya başladığında “şükür ki geldiler de bizi faşistlerden kurtaracaklar” diyen birçok Rum’un olduğu hep anlatılır.

Bugüne kadar hiç konuşulmadı ve tartışılmadı.

15 Temmuz darbesini “Rumların iç sorunu” saymanın gerekçesi ne idi?

Darbecilerin ikinci planının Kıbrıslı Türkleri ortadan kaldırmak olduğuna göre niye darbe karşıtlarına yardım edilmedi?

20 Temmuz harekatını planlayanlar niye darbecilerle darbe karşıtlarını ayırmadı ve harekatı topyekün bir Rum-Türk savaşına dönüştürdü?

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Tarih tartışabilen ve ders alabilenler için muazzam bir öğretmendir.

20 temmuzun üzerinden 31 yıl geçti.

Ders çıkarılması için yeterli bir süredir diye düşünüyorum.

Eğer 20 temmuz harekatı topyekün bir Türk-Rum savaşına dönüştürülmeseydi ve Yorgo kurtarılsaydı belki de bugün karşımızda solcusuyla-sağcısıyla blok bir Rum-Yunan cephesi de olmazdı diye düşünüyorum….

(*) Tam 12 yıl önce kaleme alınmış bir yazı, 20 Temmuz 2005’te. Takvim yaprakları değişiyor ama gerçekler değişmiyor…