Eğlencenin adı The Whisky Festival

The Whisky Festival’in her hafta farklı bir mekana adını yazdırdığı parti organizasyonlarında bu hafta, 28 Nisan Cuma akşamı Port Cratos, Mad Club’da DJ Garmiani kabin başına geçti. Muhteşem bir partinin yaşandığı gecede konuklar, eğlence, müzik ve dansın büyüsüne kapıldı.

Festivalin yüksek tempolu partileri 6 Mayıs Cumartesi akşamı Hangover Cafe & Bar’da ünlü müzisyen Ozan Doğulu’nun performansı ile devam edecek.

Dünyanın 1 numaralı İskoç viskisi Johnnie Walker önderliğinde düzenlenen The Whisky Festival, “Bomp a Drop” ve “Jump & Sweat” şarkıları ile müzikseverlerden büyük beğeni toplayan elektronik dans müziğin son yıllardaki en önemli isimlerinden DJ Garmiani ile adayı coşturmaya devam etti. 28 Nisan Cuma akşamı Mad Club’da yoğun bir katılımla gerçekleşen gecede kabin başına geçen DJ Garmiani, festivale özel hazırladığı setleri ile muhteşem bir performans sergileyerek viskiseverleri müzik ve dans dolu bir yolculuğa çıkardı.

Viski Festivali 6 Mayıs’ta Ozan Doğulu ile coşacak

The Whisky Festival’in özel parti organizasyonları önümüzdeki hafta ünlü müzisyen Ozan Doğulu ile devam edecek. Hayat verdiği reklam ve film müzikleri, iki bine yakın bestesi ve DJ olarak ürettiği ve yorumladığı birçok müzik ile sektörde önemli bir yer edinmiş olan Ozan Doğulu, en özel şarkıları ve besteleriyle 6 Mayıs Cumartesi akşamı Hangover Cafe & Bar’da viskiseverlerle buluşacak.

Johnnie Walker şişeleri şans dağıtıyor

Seçkin marketlerde sunulan özel indirimlerle birlikte Johnnie Walker şişeleri şans dağıtmaya devam ediyor. Anlaşmalı marketlerden satın alınan her Johnnie Walker Black Label 75cl ve üzeri için verilen kuponlar ile her hafta noter huzurunda yapılan “Şanslı Şişe” çekilişinde, o haftanın anlaşmalı meyhanelerinde Johnnie Walker Black Label 75cl dahil 2 kişilik yemek hediye ediliyor. “Şanslı Şişe’yi” bulan talihliler meyhanelerde eşsiz viski tatları ile tanışıp festivalin tadını çıkarıyor.

The Whisky Festival meyhanelere de renk katıyor

Viskiseverlerin keyifle takip ettiği meyhane aktivitelerinde 5 Mayıs Cuma akşamı Livadya Restaurant’ta, 6 Mayıs Cumartesi akşamı Lara Restaurant’ta Eda Girgin sahne alarak şarkıları ile meyhane akşamlarına keyif katacak.

Viski Festivali 19 Mayıs’ta final yapacak

Kuzey Kıbrıs’ın eğlence hayatına farklı bir heyecan katan The Whisky Festival 19 Mayıs’ta 3 Lounge’da gerçekleşecek muhteşem final partisi ile sona erecek. Final partisinde DJ Mahmut Orhan kabin başında olacak.