Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Mevsimlik işçi olarak geldiği KKTC’de kullandığı arabayla kaza yaparak yanındaki arkadaşının yanarak ölmesine neden olan Mehmet Karakuş tutuklu yargılanacak

Devrim DEMİR

Girne-Değirmenlik Anayolu’nda Pazar gecesi yanarak bir kişinin yaşamını kaybettiği trafik kazasında, ağır yanıklarla kurtulan 25 yaşındaki DD 683 plakalı araç sürücüsü Mehmet Karakuş, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Ülkede sezonluk işçi olduğu öğrenilen Karakuş’un çalışma izinli olarak kaldığı öğrenildi.

Meydana gelen feci kazada, yüzünde ve vücudunda ciddi yaralar olduğu gözlemlenen Karakuş, görevli polislerin yardımı ile dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine, hafta 3 gün cezaevi personeli ile hastanede tedaviye götürülmesine, ayrıca cezaevine yerleştirilmeden tam teşekküllü doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

5 ayrı davadan yargılanacak

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Adil Ertepınar, zanlı Mehmet Karakuş’un “Dikkatsiz sürüş”, “Aşırı sürat”, “Yolun sağına geçme”, “Sürüş ehliyetsiz sigortasız araç sürme” ve “Bir kişinin ölümüne sebep olma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Adil Ertepınar, kazanın 9 Temmuz tarihinde Muhammed İkbal’in sürdüğü TDN 087 plakalı taksi ile Mehmet Karakuş yönetimindeki DD 683 plakalı araç ile yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Feci şekilde can verdi

Ertepınar, çarpışmanın ardından yanan araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Hüsnü Buğarhan’ın olay yerinde yanarak feci şekilde can verdiğini, sürücü Mehmet Karakuş’un ise ağır yaralandığını söyledi.

Karakuş’un hastaneden yeni taburcu olduğunu belirten polis çavuşu zanlının, davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.