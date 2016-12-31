Eide: 2017 Kıbrıs için tarihi fırsat

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs danışmanı Espen Barth Eide, 2017 yılında Kıbrıs adasının birleşmesi için “tarihi bir fırsat” gördüğünü belirterek, adada barış için Ocak ayının başlarında Cenevre’de yapılacak toplantının kritik öneme sahip olacağını belirtti.

Adada Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ve yaklaşık 18 aydır yürüttükleri yoğun görüşmelerin en önemli bölümlerinden birisi 8 Ocak’ta Cenevre’de başlayacak toplantılarda gerçekleşecek.

Eide, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades’in anlaşmazlığı sonlandırmak için gerekli siyasi irade ve liderliği gösterdiklerini belirtti. BRTK



