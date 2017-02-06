Eide Ankara'da temaslarda bulunacak

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, salı ve çarşamba günleri Ankara'da Türk yetkililerle bir dizi temasta bulunacak.



BM Kıbrıs Barış Gücü Basın Sözcüsü Aleem Siddique, Kıbrıs Haber Ajansı'na açıklamada bulunarak, Eide'nin Ankara'da iki gün temaslarda bulunacağını belirtti.

Siddique, Eide'nin pazartesi günü Ankara'da olacağını, salı ve çarşamba günü Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bir dizi temasta bulunacağını belirtti.



Siddique, Eide'nin ayrıca, diğer Türk yetkilileri ile de görüşeceğini ancak bu görüşmelerin hala daha teyit edilmediğini belirtti.

Eide, cuma günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı, BM himayesinde yapılan Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde 1 Şubat tarihinde bir araya geldiler ve BM`den Kıbrıs için Zirvenin siyasi seviyede mart ayı başlarında devamı amacıyla garantör güçlerle istişare içinde gerekli hazırlıklarda bulunmasını talep etti.

Liderler ayrıca, askıda bulunan konuların ele alınması amacıyla şubat ayında haftada bir kez görüşmeye ve müzakereciler arası görüşmelerin de devam etmesine kara verdi.



Anastasiades ve Akıncı arasında gelecek görüşme 9 Şubat tarihinde yapılacak. Bu arada, Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis ve Kıbrıslı Türk müzakereci Özdil Nami salı günü yeninden bir araya gelecekler.



12 Ocak tarihinde Cenevre'de, BM Genel Sekreteri António Guterres'in gözetiminde Kıbrıs konferansı yapıldı. Konferansa, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı ve garantör ülkeler: Yunanistan, Türkiye ve Britanya'nın dışişleri bakanları katıldılar. Avrupa Birliği söz konusu konferansa gözlemci olarak katıldı. Kıbrıs konferansı sırasında, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakerelerin kritik bir başlık olan garantiler ve güvenlik konusu ele alındı.



Çalışma heyetleri 18-19 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında bir araya geldiler. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, konferansın ardından yaptığı açıklamada, “Konferans'ta verilen talimat başarıyla tamamlandı” dedi.