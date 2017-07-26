Eide BM Genel Sekreteri’ni bilgilendirecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin geldiği noktayla ilgili değerlendirmelerini, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’e aktarmak için New York’a gideceğini, ardından temaslarını sürdürmek için gelecek hafta yeniden adaya döneceğini açıkladı.

Espen Barth Eide yaptığı yazılı açıklamada, “Bu hafta Kıbrıs’ta yaptığım geniş çaplı görüşmeler neticesinde, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşmanın en mümkün şeklinin kabul edilmiş Birleşmiş Milletler parametreleri üzerinden olabileceğine inancım devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, Genel Sekreteri her iki tarafın değerlendirmeleri hakkında bilgilendireceğim. Görüşmelerimi sürdürmek için gelecek hafta Kıbrıs’a geri döneceğim” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini bilgilendirmek için geçen hafta New York’ta bulunduğu günlerde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler önde gelenleri, garantör ülkeler ve diplomatik çevrelerle detaylı değerlendirmeler yaptığına işaret eden Eide, Kıbrıs’taki liderlerle yaptığı görüşmelerde, New York’taki temasları hakkında bilgi verdiğini ve Liderlerin İsviçre’nin Crans Montana kasabasında garantör ülkelerin katılımıyla yer alan konferansla ilgili düşüncelerini dinlediğini söyledi.

Eide, Kıbrıs’tayken ayrıca Lefkoşa’daki diplomatik çevreler, AB ve sürece destek veren uluslararası mali kuruluş temsilcileri de dahil diğer ilgili taraflarla da görüşme yaptığını belirtti.

“DEĞERLENDİRMELER ZAMAN ALACAK”

Crans-Montana’da çözüm için gerekli olan kilit unsurların “daha üst ve zorlu ortamda” ele alındığını kaydeden Eide, sunduğu zorluklar ve fırsatlar yanında taraflar arasında yer alan görüşmelerin içerikleri ile birlikte Kıbrıs Konferansını tüm yönleriyle değerlendirmenin zaman alacağını söyledi.

Eide, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ifadesi doğrultusunda tarafların değerlendirme sürecinde olduğunu dile getirdi.