HABER KIBRIS

Eide bugün liderlerle ayrı ayrı görüşecek

24/07/2017

Eide bugün liderlerle ayrı ayrı görüşecek
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Kıbrıs müzakerelerinin Cran sMontana’da çökmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ilk kez adaya geldi.

Eide bugün liderlerle ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı saat 14.30’da Eide’yi kabul edecek.Espen Barth Eide, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile birlikte BM Güvenlik Konseyi’nde üye ülkelere Kıbrıs Konferansı hakkında bilgi verdikten sonra düzenlediği basın toplantısında, konseyin Kıbrıs soruna çözüm bulunması için tarafları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü söylemişti.



TAGS: Espen Barth Eide, KKTC, Mustafa Akıncı
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