Eide, Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Kıbrıs konusunda Liderler’in Mart ayında Cenevre’de yeni bir Konferans yapılması isteği Birleşmiş Milletler’in gündeminde…

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espan Barth Eide bugün Ankara’da temaslar yapıyor..

Eide, bu sabah Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusunu görüştü.Eide’nin, saat 17.00’da ise Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Eide’nin temaslarını yarın da sürdürmesi planlanıyor.