HABER KIBRIS

Eide, Çavuşoğlu ile bir araya geldi

07/02/2017

ads
Eide, Çavuşoğlu ile bir araya geldi
ads

Kıbrıs konusunda Liderler’in Mart ayında Cenevre’de yeni bir Konferans yapılması isteği Birleşmiş Milletler’in gündeminde…

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espan Barth Eide bugün Ankara’da temaslar yapıyor..

Eide, bu sabah Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusunu görüştü.Eide’nin, saat 17.00’da ise Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Eide’nin temaslarını yarın da sürdürmesi planlanıyor. 



TAGS: eide, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems