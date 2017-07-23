Eide, Kıbrıs’a geliyor
23/07/2017
Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da çökmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ilk kez adaya geliyor.
Eide yarın Liderlerle ayrı ayrı görüşecek.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı saat 14.30’da Eide’yi kabul edecek.
Eide,‘Crans-Montana’da düzenlenen ancak 9’uncu gün sonuç alınamadan sona eren Kıbrıs Konferansı’nın’ ardından ilk kez Kıbrıs’ta olacak.
EspenBarthEide, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile birlikte BM Güvenlik Konseyi’nde üye ülkelere Kıbrıs Konferansı hakkında bilgi verdikten sonra düzenlediği basın toplantısında, konseyin Kıbrıs soruna çözüm bulunması için tarafları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü söylemişti.