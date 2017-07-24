Eide Liderlerle Görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide bugün Kıbrıs'a geldi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüştü

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yer alan görüşmelerin ardından ilk kez adaya gelen Eide, bu sabah Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le de bir araya geldi.

14.30'da ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü

HRİSTOULİDİS: “SAYIN EIDE GİZLİLİĞE ATIF YAPARAK DOĞRUYU SÖYLEM İYOR”

Anastasiadis-Eide görüşmesi saat 10.30’da başladı ve saat 13.00 sularında tamamlandı.

Rum radyosu, görüşmenin, Eide’nin Crans Montana’da cereyan edenlerle ilgili söylediklerin Rum ve Yunan hükümetlerinin sert tepkisinin gölgesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Eide’yi “kamuoyu önünde, BM Güvenlik Konseyi’nde ortaya koyduğundan farklı bir görüntü vererek, çıkmazın sorumluluğunu Rum tarafına yüklemekle” suçladı.

“Sayın Eide maksatlı olarak gizliliğe atıfta bulunarak doğruyu söylemiyor. Bu yanlış bilgilendirme devam ederse, Rum tarafı, çıkmazın nedenini gösteren BM belgelerini yayınlayabilir” diyen Hristodulidis, “çıkmazın sorumlusunun, Türkiye’nin garantilerin, müdahale hakkının ve askerinin sürekli Kıbrıs’ta kalmasındaki ısrarı olduğu” iddiasını yineledi.

EIDE: “İSVİÇRE’DEKİ SORUN BÜTÜN KONULARIN PAKETE KONULAMAMASIYDI”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre’deki sorunun, nihai anlaşma olabilmesi için bütün konuların bir pakete konulamaması olduğunu söyledi.

Rum radyosu Eide’nin, Türkiye’nin garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği ancak Türk askerinin derhal çekilmesini kabul etmediği söylemini bugün de tekrarladığını, gizlilik gerekçesiyle detay vermediğini duyurdu.

Anastasiadis’le 2 saatten fazla süren görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada İsviçre’deki sorunun, nihai anlaşma olabilmesi için bütün konuların pakete konulamaması olduğunu belirten Eide, BM’nin ne zaman istenirse, Kıbrıs’taki iki tarafa yardımcı olma taahhüdüne bağlılığını yineledi.

Eide, karmaşık bir durumda olunduğuna işaret ederek “prosedürün yeniden yapıştırılması için tarafların görüşlerinin harmanlanmasına çalışılacağını söyledi, “Bu zor olacak” dedi.

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis ise Eide’nin, Türkiye’nin garantilerin kaldırılmasını kabul ettiği söyleminde ısrar etmesi halinde Rum yönetiminin Crans-Montana müzakerelerinin tutanaklarını basına vermek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Hristodulidis, “Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin gerçekleri öğrenmesi için tutanakların yayınlanması gerekir” dedi.