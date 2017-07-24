Eide: Yakın bir gelecekte Kıbrıs müzakerelerinde bir gelişme beklemiyorum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, yakın bir gelecekte Kıbrıs müzakereleri ile ilgili herhangi bir gelişme beklemediğini söyledi.

Eide buna rağmen, Birleşmiş Milletlerin, her iki tarafın da talep etmesi halinde BM parametrelerini uygulamaya hazır olduğunu kaydetti.

Özel Danışman Eide, Kıbrıs konferansının ardından bugün liderlerle ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı EspenBarthEide’yi kabul etti.

CransMontana Konferansının ardından ilk kez gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Eide görüşmenin tamamlanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı ile zorlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, “Yakın bir gelecekte Kıbrıs müzakerelerine ilişkin herhangi bir gelişme beklemiyorum” ifadelerini kullandı.

CarnsMontana’daki sorunun,BM’nin önerisi olan, nihai anlaşma olabilmesi için bütün konuların pakete konulamaması olduğunu belirten Eide, bunun Genel Sekreteri üzdüğünü ancak ne zaman istenirse, Birleşmiş Milletler’inKıbrıs’taki iki tarafa yardımcı olmaya hazır olduğunu yineledi.

Kendisinin ise her iki tarafla da istişareleri sürdürerek olası gelişmeleri raporlamaya devam edeceğini kaydeden Eide, Genel Sekreterin de taraflardan değerlendirme yaparak karar vermelerini beklediğini ifade etti.

Sürecin yeniden yapılandırılabilmesi için tarafların görüşlerinin harmanlanmasına çalışılacağını ancak bunun zor olacağını söyleyen Eide, buna rağmen, Birleşmiş Milletlerin, her iki tarafın da talep etmesi halinde BM parametrelerini uygulamaya hazır olduğunu kaydetti.

Özel Danışman Eide, her iki tarafın da CransMontana’da ciddi öneriler sunduğunu ve çaba sarf ettiğini dile getirerek, “Ancak var olan karşılıklı güven eksikliği,sonuca ulaşılmasına olumsuz etki etti” dedi.