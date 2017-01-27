Ekmeğe 75 kuruş zam

Üste üste gelen zamlardan sofraların temel tüketim maddesi olan ekmek de nasibini aldı.

Özlem ÇİMENDAL

Dövizin yükselişiyle birlikte savruluşunu sürdüren ülke ekonomisinde bir diğer zam da temel tüketim maddesi ve sofraların olmazsa olmazı ekmeğe sessiz sedasız bir şekilde geldi.

75 kuruş zam

Üç hafta önce ekmeğe sessiz sedasız bir şekilde yapılan 75 kuruşluk zam, zaten ekonomik çıkmazın içerisinde olan vatandaş tarafından da tepkiyle karşılandı.

Ekmek, 2.75 TL’den 3.50 TL’ye çıktı

“Zaten boğazımızdan bir kuru ekmek giriyordu, artık o da biraz daha zor girecek bundan sonra” diye isyan eden vatandaş, üç hafta önce 2.75 TL’den aldığı dilimli paket köy ekmeklerini 75 kuruşluk zamla, 3.50 TL’den almaya başladı.

2 ekmeğe 5.50 öderlerken şimdi 7 TL ödüyorlar

Gramajları oldukça düşük olduğu için vatandaş tarafından pek tercih edilmeyen somun ekmeklerde fiyat aynı kalırken, dilimli köy ekmeklerinde bir anda 75 kuruş zam yapılması vatandaşı şaşırttı. 3 hafta önce aldıkları iki paket ekmeğe 5. 50 TL ödeyen vatandaş bugün 7 TL ödüyor. En temel tüketim maddelerinden olan ekmeğe 75 kuruşluk zam yapılması, kalabalık aileler ve ekmek tüketimi çok olan ailelerin tepkisine neden oldu.

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