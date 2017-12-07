Ekmekçi: Ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni tartar

Murat Gezici, “benden 4 yıllık bir dönem için 500 bin dolar istedi” diyen Serdar Denktaş’a cevap verdi:

“Kendileri bizden anket istemedi ve bizde teklifte dahi bulunmadık. Vurgulamak gerekir ki Sn. Denktaş, Kuzey Kıbrıs’ın arazilerini kendi yandaşlarına ve ailesine verdiği, yolsuzluk iddialarının yüksek sesle konuşulduğu bir dönemde gündem çarpıtıyor.”

“HERİF BİLDİĞİNİZ SİYASİ PARTİ” mensubu… DP düşmanı… DP’nin başka eleştiriye ihtiyacı yok, Murat Gezici bunu yapıyor.

Gezici neden yapıyor bunu?

Bir süredir Serdar Denktaş, kendisine karşı bir operasyon yapıldığını zaten söylüyor.

Ancak Denktaş’ın iddiaları ciddi.

Gezici’nin buna “bu tondan ve bu cesaretle” cevap veriyor olması daha da ciddi.

“Müfterisin” diyor Serdar Denktaş’a…

“Eğer ispat etmezsen…”

Gezici’nin “para istediğini” açıklayan ilk isim değil Denktaş.

“baba hayrına” da gelmiyor buralara Gezici.

Bir “algının” parçasıdır.

Ama bu “algıya” izin veren, aslında “sürecin mağduru” konumuna düşen Serdar Denktaş…

Neden mi?

Sen Maliye Bakanısın, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı…

Adam “bavulla” geliyor…

Yanında “anketçi” de getiriyor.

Hızla bir anket yapıyor.

Beş yıldızlı otellerde bunu açıklıyor…

Hem de, “iktidar yapmak istediğini öve öve”, Serdar Denktaş’a da “vura vura…”

Yahu, Türkiye’de bir seçim olsa…

Biz de bir “anket şirketiyiz” deyip gitsek.

“CHP birinci” desek…

“Sen kimsin” deyen Binali Yıldırım’a da, “Yandaşlarına kamu kaynaklarını peşkeş çekiyorsun, müfterisin” desek…

Mümkün mü?

Değil…

Şamar oğlanı…

Ben samimiyetle tekrarlamaya devam edeceğim…

Kumar baronunun KKTC siyasetine nüfus etme politikasının devamıdır Gezici…

Asil Nadir nasıl yıllarca, “COMAR” üzerinden algı yaratıp siyaseti yönettiyse…

Baron ve ekibinin derdi de odur.

Ama kötü olan şudur…

KKTC vatandaşı dahi olmayan birisi, istediği gibi ahkam kesebilmekte…

Bu ülkenin Maliye Bakanı’na “şamar oğlanı” muamelesi yapabilmektedir.

Kabahat kimde?

Tabii ki Serdar Denktaş’ta…

“Ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni tartar” derler ya…

Maliye Bakanı, ve elbette bakanlık mensupları sayesinde yaşıyoruz bunları.

Umarım, Gezici’nin “bir kez daha anket yapıp” bu halkı yönlendirmeye çalışmasına izin verilmez.

Umarım…

Özersay ve Gezici

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiç kuşkusuz en etkili olaylardan biri de, Gezici araştırmasının Mustafa Akıncı’yı sürekli öne çıkarmasıydı.

Sonuç itibarı ile Akıncı kazandı, Gezici de sonucu bildi.

Bir şey gözden kaçmasın ama…

Gezici tüm anketlerinde Kudret Özersay’ı yüzde 12 bandında gösterdi.

Bunu defa defa tekrarladı.

Gün sonunda, Özersay yüzde 21 oy aldı.

Yüz kişide 9 kişi saptı yani Gezici…

Bu az değil.

Bu örnekte ne yaşandı biliyor musunuz?

Akıncı’nın kazanmasını isteyenlere ek olarak…

“Yahu bu Kudret hocayı severim ama kazanmaz, aha anketler da az gösterir. Vereyim Akıncı’ya…”

Kudret hocanın tespitleri arasında var bu…

Yüzde 4 daha oy alsa, Kudret Özersay belki de bugün Cumhurbaşkanıydı…

Bu nedenle, “anketlerin algı operasyonu vatandaşı etkilemez” demeyin.

Aynı anketlerde DP’ye YDP üzerinden oynanan oyuna bakın.

Erhan Arıklı da feveran ediyor.

Neden?

Saf değil de ondan…

Yüzde 10’la başladı Gezici YDP’yi göstermeye…

Şimdi 5…

Son bir anket daha yaparsa 3 gösterecek…

Neden?

YDP üzerinden DP’yi vuruyor aklınca…

Üst sıraları bilmesi bir araştırma şirketinin, “aşağı ile de istediği gibi oynama hakkını ona vermez…”

Bu ayrıma, iyi dikkat edin…