Ekmekçi: Çok şey mi istiyoruz…?

Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin. Bu ülkeyi hukukun üstünlüğüne inanlar yönetsin.

Bir şeyi 40 kez söylersen, olurmuş… Dilimizde tüy bitti.

Bu ülkenin, hukukun üstünlüğüne inanan, hukuku, siyasetin gölgesinde bırakmayan, şeffaf, hesap vermekten korkmayan insanlara ihtiyacı var.

Sayıştay’ın denetim yapmayı “siyasi görüşlere göre” ayırmadığı… Makam mevki, para kavgası yapmadığı…

Savcılığın hükümetin işlerini “aklamadığı…”

Polisin, “adil ve hızlı” çalıştığı… Vatandaşı yargılarken polis, “siyasetçi gündeme gelince emir eri” olmadığı…

Mahkemelerin hızlı ve adil karar verdiği…

Kısacası…

Hukuka ihtiyacımız var…

“Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun” diyen yöneticilere...

Hukukçu, hukuk adamı olmalarına da gerek yok…

Hukukun üstünlüğüne inansınlar yeter…