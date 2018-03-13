Ekmekçi, 'DAÜ Kariyer Haftası'nın konuğu oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi organizasyonuyla her yıl gerçekleştirilen “Uluslararası Kariyer Haftası”nın nu yıl altıncısı başladı. Organizasyon 12 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan açılış töreni ile başladı.

6'ıncı Kariyer Haftası etkinlikleri çerçevesinde Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi de dün DAÜ İletişim Fakültesi’nde iletişimcilerle bir araya geldi.

Yaklaşık bir saatlik bir konferans şeklinde gerçekleştirilen etkinlikle, Ekmekçi, gençlere gazetecilik mesleğindeki tecrübelerini de aktardı.

Tecrübelerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs medyasının geldiği durumu da gençlere anlatan Ekmekçi, gazeteciliği meslek olarak seçen gençlere ileriki yıllarda mesleğin hangi yönlere doğru ilerlediği konusunda da fikirlerini sundu.

Kariyer Fuarı 14 Mart’ta

Hafta boyunca fakülteler tarafından düzenlenecek olan seminerlerin yanı sıra 14 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda, 140’ı aşkın firmanın katılacağı “Kariyer Fuarı” gerçekleştirilecek. Geçen yıla oranla katılımda yüzde 30’luk bir artışın yaşandığı söz konusu fuar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası iş birliğinde gerçekleştirilecek. Kariyer Haftası ve Kariyer Fuarı açılış törenlerine bazı hükümet yetkililerinin de katılarak birer konuşma yapması bekleniyor.