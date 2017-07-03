Ekmekçi: Negatif başladık

Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi, müzakerelerin "negatif" havayla başladığını söyledi.

Ekmekçi, sabah Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ın yaptığı açıklamalar ve Rum tarafının garantiler dışında yazılı öneri yapmamaya çalışmasını müzakerelerin geleceği açısından olumsuz buldu.

Değerlendirmesi ise şöyle: Rum tarafı garantiler dışında Öneri yapmamaya çalıştı. Ortalığı gerdi sonra paketini sundu. Kocias "sıfır asker sıfır garanti" işaret ederek içeriye girdi... Akıncı ise siyasi eşitlik noktasında öneri yapılmasını beklerken, Rum basını dönüşümlü başkanlığa evet denmeyeceğini söylüyor. İçinden çıkılmaz bir durum... siyasi kararlılık ve cesur adımlar beklediğimiz bir gün... En kritik gün İyi başlamadı... yine de kısa sürelerde çok şeyin değiştiğini daha önce yaşadık...