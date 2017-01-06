Ekmekçi: Noel Baba Barış Köyü sır mı?

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi Kumyalı'ya yapılması planlanan ve tartışmalara neden olan Noel Baba Barış Köyü projesini bugünkü yazısında sorguladı.

İşte Ekmekçi'nin o yazısı:

567 dönüm arazi… Orman arazisi… Kumyalı gibi bir yerde.. Leb-i derya… “Noel Baba Tatil Köyü” olacak…Milletvekilleri sorguluyor… Başbakanın haberi yok, sahip çıkmıyor… Başbakan yardımcısı, Maliye Bakanı, “Bakan bilir” diyor… Turizm Bakanı, hükümetten habersiz iş yapar mı? Durum ise ortada… Doğal bir alan “yatırım” amaçlı talan ediliyor. Çıkın açıklama yapın… “Eşek yerine koymayın” ahaliyi. Yarım kalan onca turizm tesisi var… Bafra’da biten iki otel… Bir otel bitirme çabasında… Parsel parsel boş bir turizm alanı… Turizm alanı olmayan bir bölgeye de 567 dönüm arazi vererek, kazılar başlatıldı… Sır mı? Devlet sırrı mı?

“Noel Baba Barış Köyü…” nedir?

Proje üç yılda tamamlandı. 7 ülke aday oldu ve Kıbrıs kazandı… Öyle diyor Yönetim Kurulu başkanı… Adına dünyada ilk kez Barış Köyü yapılıyor. Köyleri var başka ülkelerde ama… Bizim adanın kuzeyi başka… 41 ülke karar vermiş kurulmasına… Tercih edilen ise KKTC… Noel Baba için… Kim anlatıyor bunu? Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut… Yani, bu proje bize lütuf… Bu arada KKTC de bu konsey tarafından Barış Ülkesi seçilmiş…

İnanmak istiyorum…

Öyle bir köy ki… Siyaset sahiplenmiyor. Sahipleri nerede? Nasıl bir işletmesi olacak? Ne kazanacak? Ne kazandıracak? O orman arazisinin bu şekilde dönüştürülmesine değer mi? Bunların hepsi soru işareti.

Bildiğimiz tek şey: “Biz seçilmiş bir ülkeyiz ve bunla gurur duymalıyız…” Bu mudur? Şimdilik budur…