Ekmekçi: Önümüzdeki hafta çok şeye gebe

Kıbrıs sorununda çöken müzakere süreci değil krizimiz…

Krizimi “hükümet…”

UBP ve DP arasındaki ayrılıklar öyle büyüdü ki…

Tıkanıklık hükümeti hiçbir alanda iş yapamaz hale getirdi.

Hedef “erken seçim hükümeti…”

Peki nasıl?

Basit…

UBP- DP hükümeti bozulacak.

Yerine bit “erken seçim hükümeti” kurulacak.

Erken seçim tarihi belirlenecek.

Bunun için “bütçe sonrası- yerel seçimler öncesi” diye tanımlanan Nisan 2018 en makul tarih.

Konuşulan da şu:

“Tamamen icraata yönelik, teknokrat bir kabine kurulacak… Önünde bir iş planı olacak. Toplumun sosyal, devletin yapısal sorunlarına sürekli çare üretecek… Yasalar geçirecek ve halkın önüne böyle gidecek…”

Formül tanıdık…

Formül size neyi hatırlattı?

Tabii ki Sibel Siber hükümetini…

Siber Başbakan oldu…

Ne zaman?

İrsen Küçük UBP’si dibe vurup, UBP’liler tek başına iktidarken, “hırs ve kinle birbirlerine düştüğü” zaman…

Tek başına UBP hükümeti gitti.

CTP- DP – TDP destekli hükümet kuruldu…

Bağımızlar destekledi…

Sandığa öyle gidildi.

Seçim sonucu ne oldu?

UBP küçüldü…

Özkan Yorgancıoğlu ile CTP büyüdü…

DP 12 vekille çıktı sandıktan, büyüdü…

TDP, o dönemin bakanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa’yı kazandı…

Sandıktan üç vekil çıkardı… İkiydi…

Akıncı ile Cumhurbaşkanlığına yürüdü…

Nasıl bu noktaya gelindi?

Şimdi konuya ortasından daldık ya…

Eminim hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz…

“Yahu ne krizi? Bu da nerden çıktı? Ne güzel hükümet paylaşa paylaşa yürüyor…”

Hayır…

Öyle değil…

UBP- DP arasında ciddi uçurumlar oluşmaya başladı.

Bakanların birbirine küs…

Bürokratların birbirine baskı uyguladığı…

Bir dairenin işinin başka bir noktada tıkandığı bir süreç yaşanıyor.

Ötesi de var…

Türkiye ile ilişkiler dibe vurdu.

Mali Protokol uygulanmıyor.

Borçlanarak ödemeler devam ediyor.

Siyaseten ilişkiler gerildi.

DP daha fazla rahatsız

UBP’de rahatsızlık var ama, bu hükümeti bozacak noktada değil.

UBP’deki huzursuzluk DP ile olduğu kadar, kendi içerisinde de var.

Herkes her şeyi biliyor zaten. Bakanların “UBP’ye değil, sermayeye ve kendine işlediği” gibi bir eleştiri ayyuka çıkmış durumda.

Medya üzerinden oynanan oyunlar da cabası…

Bir bakan başka bakan için medya üzerinden oyun oynayabiliyor.

Bir de, DP Genel Başkanı serdar Denktaş’a yönelik “oğlu üzerinden” suçlamaların, UBP kaynaklı olduğu eleştirisi var.

DP Merkez Yönetim Kurulu, “bozalım” yönlü tavsiye kararını Serdar Denktaş’a açıkladı…

Denktaş bu akşam DP PM’yi toplayacak.

DP, daha rahatsız ve karar aşamasında…

Bakalım ne olacak?

Bu hafta böyle geçecek…

Partiler arası aracılar devrede…

CTP- UBP mi olacak…?

CTP- DP- TDP mi olacak?

CTP- DP ve “bir bağımsız milletvekilinin” desteği ile mi seçime yürünecek?

Yoksa, UBP- DP- Bağımsızlar ittifakı bozulacak, yeniden mi dizilecek?

Önümüzdeki hafta çok şeye gebe…

Perde gerisindeki “gerilim ve kritik toplantılar” bunu gösteriyor…