Ekmekçi: Yatırımı asgari ücrete göre yapmak neden?

İşyeriniz var…

Müdürü var…

Yardımcısı var…

Personel işlerine bakan var…

Kurumsalsınız yani…

Ama, devletin sizden aldığı tüm yatırımlar “asgari ücret” üzerinden…

Bakınız…

Bu ülkede “asgari ücret üzerinden”personel çalıştıran şirket çok az.

Neden?

Çünkü, yetişmiş hiçbir eleman, asgari ücrete çalışmıyor.

Türkiye ile asgari ücret de giderek “dengelendiği” için, oradan da yetişmiş eleman bu ücrete gelmiyor.

Peki…

Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımını asgari ücrete göre yapmak neden?

Böyle bir refleksi var bir çok şirketin.

Şimdi buna “dur” demek için kollar sıvandı.

Yakında, “bana Res’en vergi” diye çıngar çıkaran çok işveren göreceğiz.

Gerçek şu ki, “müdürüne bile asgari ücret üzerinden yatırım yapan” şirketler, şimdi bir bir inceleniyor.

Neden müdürüne bile?

Çünkü, ona bunu yapan, gariban çalışana neler yapmaz?

Şimdi, devlette ciddi bir atılım başladı…

“Kaçağı göçeği” önlemek için.

Bu sadece “bütçe açığını” kapatmak için değil.

Sosyal adaleti de sağlamak için önemli.

Bir çok murakıp, şirketlerin sistemini, “devletten vergi kaçırma” üzerine kurdu.

Kasası dışa bağımlı, ama insanı zengin ucube bir “devlet” olduk.

Şöyle ki…

Vergi Dairesi çalışanları biliyor ki, kaçak var…

Ama, “Öğrenilmiş bir çaresizlik” içerisinde müdahale edilmiyor.

Neden?

“E parti- işadamı” ilişkisi…

“Bakan- müdür” ilişkisi…

Yanlışı doğal olarak kabul ederek, bu güne kadar geldik.

Aha “kaçırır vergiyi” ama kimsenin umurunda değil.

Nerden girdim bu konuya?

Son günlerde sık sık, “vergi dairesi beni sorguluyor” diyen çok sayıda tanıdık gördüm.

Vergi Dairesi işe, “asgari ücret üzerinden basma kalıp yatırım yapan şirketlerle”başladı.

Eşeledikçe de altından yeni şeyler çıkıyor.

Çıksın…

Herkes, yasal çerçevede…

Kazandığı karşılığında ödesin…

***

Kalkanlı müsteşar oluyor

Söz vergi dairesinden açılmışken…

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu emekli oluyor.

Bizim neslin gördüğü “saygı duyulacak az sayıda bürokrattan” biri…

Hatta “çok az sayıdaki bürokrattan…”

Yazarım listenin en başına…

Uzun süredir, bakan değişse de, maliyede değişmeyen tek şey, Ahmet Havutçu…

Şimdi emeklilik arifesinde…

“Havutçu’yu aratmayacak” bir müsteşar gerekli.

En güçlü isim de Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı…

En azından ibre şimdilik Kalkanlı’yı gösteriyor.

Çok da bir seçenek yok.

Bu, Vergi Dairesi için de bir fırsat…

Şöyle agresif, korkusuz, ateşin üzerine üzerine giden bir bürokrata ihtiyaç yok mu isize göre de burada?

***

İncir ipi gibi uzadı

UBP Merkez Yönetim Kurulu, Lefkoşa Türk Belediyesi için başkan adayını belirledi.

Hasan Sertoğlu…

Ancak, Lefkoşa’da UBP’li bir kesim “üyeye” gidilmesinden yana…

Genel Başkan Özgürgün bu konuda kararlı…

İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “daha” kararlı…

UBP açısından LTB Başkanı belirleme süreci uzadı…

İncir ipi gibi…

Akın Aktunç da aynı şekilde…

Üyeye gidilmesini istiyor…

Özgürgün, “Lefkoşa’yı” mutlaka istiyor…

Sertoğlu da…

Gardiyanoğlu da…

Aktunç da…

Çok bilinmeyenli bir denklem…