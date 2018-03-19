Ekmekçi’den Başbakan’a uyarı

Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi bu sabah Havadis TV’deki programında Başbakan Erhürman’ın Nevruz olayları nedeni ile dün polis tarafından tutuklanan 3 kişinin bugün mahkemede kafaletle serbest bırakılacağını düşündüğünü söylemesini sert bir şekilde eleştirdi. Ekmekçi bu tür açıklamaların kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı olduğuna işaret ederek, “Erhürman yargıya müdahale etmemeli” dedi.

Yargıya kimsenin müdahale etmemesi gerektiğinin altını çizen Ekmekçi, yaşanan olayları benim ya da onun eylemcisi diye bakarak yorumlamanın kabul edilemeyeceğini belirtti