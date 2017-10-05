Ekmekçi'den 'Tayvan Modeli' Tepkisi

Hüseyin Ekmekçi Siosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla KKTC ile ilgili ortaya atılan modellere tepki gösterdi. Ekmekçi şöyle yazdı: DALGAYA BAK: Dışişleri Bakanı: Bizim için en uygun model Monako modeli... Ekonomi ve Enerji Bakanı: Tayvan Modeli'ne doğru evriliyoruz... AK Ocaklar Kıbrıs Başkanı: Bizim için en uygun model Hong Kong Modeli::: Kim nerden alıyor bu kadar yetkiyi? KKTC hani şaka olsun diye kurulmadıydı? Etiştiren bir model beğenir... Kimin eli kimin cebinde? Bilemedik...