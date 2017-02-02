Ekonomi Kıbrıs Prestige dergisinin Şubat sayısı çıktı!

Dövizde yüksek tansiyon, iş dünyasında tedbir çağrıları..

Kıbrıs’ın tek ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekonomi Kıbrıs Prestige, Şubat sayısı çıktı.

Dergi bu sayısında döviz krizini kapağına taşıdı.

Kıbrıs ekonomisi döviz krizini nasıl hissediyor? İş dünyasının maliyet hesabına nasıl yansıdı kur farkı? 2017 için planlanan yatırım projeleri devam edecek mi?

Ekonomi Kıbrıs Prestige, 100 iş insanıyla detaylı bir döviz anketi yaptı, yanıtlar dikkat çekici.

Tüm zorluklara rağmen güçlü bir firmalar yoluna devam ediyor.

Örneğin Mercedes Benz’in KKTC Distribütörü Dünya Oto.. Firma 2016 yılı hedefinin yüzde 30 fazlasını sattı. Peki neydi bunun sebebi? Dünya Oto Direktörü Serde Debreli Atatüzün anlattı.

Otomobil satışları devam ediyor, peki sürücüler araçlarının lastiklerine yeteri kadar önem veriyor mu? Lassa markasını KKTC’ye getiren Ercantan İnşaat Genel Müdürü Hakan Özdemir, özellikle lüks araç kullananlar için hayati uyarılar sıraladı.

İkinci kariyer planı yapanlar ve gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak isteyenler için fırsat KKTC’ye geliyor. Yaşam Atölyesi KKTC’de 6 aylık bir eğitime başlıyor. Yaşam Atölyesi Kurucu Ortağı Zuhal Gürçimen’in röportajı da Ekonomi Kıbrıs Prestige dergisinde.

Albank’ın hızlı başlangıcı, Near East Bank’ın değişim süreci, Creditwest Bank’ın müşterilerine özel fırsatları, İktisatbank’ın sevgililer günü sürprizleri ve Card Plus’ın hediye yağmuru da bankacılık sektöründen haberler arasında..

İnşaat dünyasında da dikkat çeken gelişmeler var. Noyanlar Group, turizm sektörü için iddialı bir projeye adım atıyor. Noyanlar otel inşaatı için geri sayımı başlattı. Noyanlar Group Satış Direktörü Zarif Noyan detayları paylaştı.

Ayrıca Kıbrıs Emlak Merkezi köşesi ile yeni yatırım fırsatları, sektörden taze haberler de Ekonomi Kıbrıs Prestige dergisinin Şubat sayısında..

