Ekonomist Ünal Akifler'den uyarı geldi

Ekonomist Ünal Akifler, Türkiye’de referandumun sona ermesiyle piyasalardaki son durumu değerlendirdi ve uyarıda bulundu.

Deniz ABİDİN

Ekonomist Ünal Akifler, Türkiye’de referandumun sona ermesiyle piyasalardaki son durumu Yeni Bakış’a değerlendirdi. Akifler, piyasalarda eskiye dönüşün mümkün olamayacağını ifade ederek, “dövizde geri dönüş olmaz” dedi.

Akifler, piyasaların biraz düzeleceğini belirterek, “Türkiye herkese meydan okumaya devam ederse, çatışmayı artırırsa, bütün dünya ile kavgalı olmaya devam ederse Türk Lirası değer kaybetmeye devam edecek” diye konuştu.

Söz konusu bu durumun KKTC’ye etkisinin fazlasıyla hissedildiğine dikkat çeken Akifler, ülkede bir bütçe idaresinin olmamasından dolayı, öngörü ve ilerlemenin de olmadığını, günü birlik yaşandığını kaydetti. Akifler, “Ben 1976 yılından beri söylüyorum, Türk Lirası’ndan çıkın diye. Ancak kabul görmüyor” diye konuştu.Ekonomist Ünal Akifler, Türkiye’de referandumun sona ermesiyle piyasalardaki son durumu Yeni Bakış’a değerlendirdi. Akifler, piyasalardaki durumda yatırımcılar ne öngörüyorsa onun etkisi olduğunu belirterek, Türkiye’nin normale dönmesiyle, Cumhurbaşkanı’nın yumuşamasıyla ve iyi bir yönetime gidiliyor algısı oluşursa Türk Lirası’nın biraz değer kazanacağını söyledi. Akifler, ancak eskiye dönüşün mümkün olamayacağını ifade ederek, “dövizde geri dönüş olmaz” dedi. Akifler, piyasaların biraz düzeleceğini belirterek, Türk Lirası’nda enflasyonun döviz kullanan ülkelerden yüksekte olduğunu kaydetti. Akifler, Türkiye’de enflasyonun daha yüksek olması nedeniyle eskiye dönüşün asla mümkün olmadığını belirtti. Akifler, “Mekanizmanın bu şekilde işler” dedi.

“Kriz dönemlerinde piyasalar yükseldiğiyle kalır”

Akifler, şunları söyledi, “Kriz dönemlerinde piyasalar yükseldiğiyle kalır, geriye çok gitmez. Türk parası gereğinden fazla değer kaybeder. Bunun bir düzeltmesi olur. Ancak, Türkiye herkese meydan okumaya devam ederse, çatışmayı artırırsa, bütün dünya ile kavgalı olmaya devam ederse Türk Lirası değer kaybetmeye devam edecek. Bunun da olumsuz etkileri sürecektir. Uygun olmayan, dünyayla çatışmayı tetikleyen laflar politik bir lisan değildir”

“Kötü yönetiliyoruz”

Akifler, ülkenin bir bütçesinin, bir gelir olanağının olduğunu belirterek, bu bütçenin çok iyi idare edilmesi gerektiğini kaydetti. Akifler, tüm bunları düzeltebilecek finansmanın olabileceğini, 1976 yılında Fiyat İstikrar Fonu’nu kurduğunu anımsatarak, fiyatı dünyaya göre değişen ürünlerin ülkeyi fazla etkilememesi açısından bu fonun gerekli görüldüğünü söyledi. Akifler, Fiyat İstikrar Fonu’nun yıllar sonra maaş ödemeleri için harcandığına dikkat çekerek, bunun adının kötü yönetim olduğunu belirtti.

“Para yok denir, olan para da lüzumsuz yerlere harcanır”

Akifler, söz konusu vergilerin düşürülmesi gerektiğinin altını çizerek, çalkantı olmaması için bunun gerektiğini, ancak söz konusu hükümetlerin bunu da yapmadığına vurgu yaptı.

Akifler, şöyle devam etti, “Para yok denir, olan para da lüzumsuz yerlere harcanır. Kötü yönetim işte o zaman bu gibi durumlarda Türkiye’nin eline bakar. Çare olarak ise hayat pahalılığı iki ayda bir yapılır, hatta ayda bir yapıldığı zamanlar bile olmuştur. Vergileri dövizle alır. Okullara kuru bir müddet sabitleyin denir. Türk parası kullanıldığı sürece başka çare yoktur”

“Bütçe idaresi yok, günü birlik yaşıyoruz”

Akifler, ülkede bir bütçe idaresinin olmadığını söyleyerek, öngörü ve ileriyi görmenin olmadığını, günü birlik yaşandığını kaydetti.

Akifler, bu nedenle çalkantıları atlatma yerine daha çok üzerimize çektiğimizi ifade ederek, bunun sonucunda gelir dağılımının bozulduğunu ve gelecek için planlamayı aksattığını belirtti. Akifler, “Ben 1976 yılından beri söylüyorum, Türk Lirası’ndan çıkın diye. Ancak kabul görmedi” diye konuştu.

Kaynak: YeniBakış