El Bab’da derin şüphe

El Bab'da 16 askerin şehit olmasına neden olan DEAŞ saldırısı ile ilgili yapılan değerlendirmeler, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi..



El Bab'da 16 askerin şehit olmasına neden olan DAEŞ saldırısı ile ilgili yapılan değerlendirmeler bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ankara, askerlerin bulunduğu yerin koordinatlarının DAEŞ'e verildiği şüphesi taşıyor.

Geçen günlerde El Bab'da mücadele eden Türk askerine yönelik düzenlenen bombalı araçlı saldırıları, atılan havanlar "derin" soru işaretleri yarattı. Saldırının olduğu gün hava koşulları çok kötü, kar yağıyor ve neredeyse göz gözü görmüyordu. Devletin zirvesi, güvenlik ve istihbarat birimlerinde, bu kadar kötü hava koşullarında birkaç metre ötesi bile zor görünürken DAEŞ'li teröristlerin askerlerimizin bulunduğu yerleri elleri ile koymuş gibi bulmasını; havan toplarının büyük bir isabetle düşmesini şüpheli buldu. Güvenlik toplantılarında da bu konu masaya yatırıldı. Toplantılarda, "Bizim askerimiz araçların geldiğini göremezken, DAEŞ'liler nasıl bu kadar rahat hedefi bulup saldırı düzenleyebilir. Bunu yapabilmeleri teknik olarak imkansız görünüyor" değerlendirmesi yapıldı.

Ankara, El Bab'daki tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıyı DAEŞ'in tek başına gerçekleştirmediğini düşünüyor. Devletin zirvesi de dahil, Türk askerinin bulunduğu yerlerin bilgisinin, hatta koordinatlarının DAEŞ'lilere "birileri" tarafından iletildiği şüphesi taşıyor.

BAŞKA YERLERİ BOMBALIYORLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son günlerde DAEŞ'e karşı mücadele veren koalisyon güçlerine yönelik "verdikleri sözleri tutmuyorlar" açıklamalarının perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Kulislere yansıyan bilgilere göre koalisyon, hava desteği taleplerini, "hava koşulları kötü, hedef tayininde sorun var" gibi gerekçeler göstererek karşılamayıp Türkiye'yi oyalıyor. Taleplere olumlu yanıt verdiği zamanlar ise Türkiye'nin istediği yer değil, olayla alakası olmayan başka alanlar bombalanıyor.

GÖRÜNTÜLER SAHTE

Bakanlar Kurulu'nun son yapılan toplantısında iki Türk askerine ait olduğu iddia edilen ve DAEŞ tarafından internette yayınlanan görüntüler tartışıldı. Toplantıda, "Bu görüntüler ile ilgili gerekli tüm teknik inceleme yapıldı. Görüntüler gerçek değil. Montaj da dahil bir takım oynamalar ile üretilmişler" bilgisi paylaşıldı..