ELAM’cılar kendi arasında kavga etti

Ledra Palace geçiş noktasının güney tarafında dün akşam toplanan yaklaşık 200 ELAM sempatizanı arasında bulunan APOEL ve Anarthosis Famagusta taraftarları, birbirlerinin takımları aleyhine sloganlar atmaya başladı.

İki grubun kısa süre sonra kavga etmeye başlamasıyla birlikte Kıbrıs Rum çevik kuvvet olaya müdahale etti ve ortamı sakinleştirdi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre dün saat 18.00’den itibaren Lokmacı ve Ledra Palace geçiş noktaları güvenlik önlemi nedeniyle kısa bir süreliğine kapatıldı.