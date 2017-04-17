Elçi cinayetinde Kıbrıs izi

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesinin ardından devam eden soruşturma Kıbrıs’a uzandı. Rus elçinin katili Mert Mevlüt Altıntaş’ın, cinayet sonrası hızla silinen maillerini takip eden polis ekipleri, Kıbrıs’a ulaştı.

Altuntaş’ın maillerini silen 67 hesaptan birinin Kıbrıs’ta olduğu izine rastlayan savcılık, KKTC’ye bir ekip göndererek, olayın soruşturmasına Kıbrıs’ı da dahil etti. Olayın KKTC izi kamuoyuna henüz açıklanmazken, FETÖ bağlantısı dikkat çekti.

Milliyet Gazetesi’nden Tolga Şardan, Rus elçi cinayetinin Kıbrıs bağlantısını yazdı, olay gündeme bomba gibi düştü.

Şardan, Kıbrıs izini kaleme alan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Rusya’nın Ankara Büyük-elçisi Andrey Karlov’a yönelik suikast soruşturması devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karlov’u öldüren polis memuru Mert Mevlüt Altıntaş’ın bağlantılarında yeni bulgulara ulaştı.

Savcılığın talebi üzerine Altıntaş’a ait tüm dijital veriler üzerinde inceleme başlatılmıştı.

İncelemeler, katilin kullandığı cep telefonuyla sınırlı değil şüphesiz.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Mevlüt Altıntaş’ın bilişim sistemleri üzerinden yaptığı tüm işlemler araştırıldı ilk aşamada.

Dijital verilerin incelemesinde, Altıntaş’ın ait elektronik postaların silindiği daha önce tespit edilmişti.

Ancak, suikastın gerçekleştiği anda ‘port’ olarak tanımlanan 67 ayrı girişin yapıldığı belirlendi.

Kıbrıs’ta ipucu

Bu sisteme giriş işlemlerinin peşine düşen savcılık, portlardan birisinin Kıbrıs’ta olduğunu ortaya çıkardı.

İşte, bu e-postaların silindiği an itibariyle interneti kullanan bazı kişilerin bulunduğu anlaşıldı. Bu kişilerin IP numaralarına bakıldığında daha önce yine irtibatı olan bir kişinin Kıbrıs’ta yaşadığı görüldü.

Bu tespit üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir ekibi Kıbrıs’a gönderdi.

Özel ekibin çalışmalarının ardından edindiği bilgiler, savcılıkça gizli tutuluyor. Henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Yapılan veri analizleri soruşturmada yer alacak.

Müfettiş raporundaki isim

Karlov soruşturmasıyla ilgili araştırma yaparken önemli bir bilgiye daha ulaştım.

Hatırlanacağı üzere, Karlov’u öldüren polis memuru Mert Mevlüt Altıntaş, 2014’te İzmir-Buca’da eğitim veren Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olup Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne tayin edilmişti.

Bu hatırlatmayla birlikte biraz geriye gidelim.

17-25 Aralık sürecinin hemen ardından emniyet teşkilatındaki FETÖ üyelerinin tasfiyesine başlandı.

Tasfiye çalışmaları sırasında kadroda görev yapan polislerin yanı sıra, FETÖ’nün emniyet teşkilatında en etkin olduğu birimlerden polis okullarında da müfettişlerce araştırmalar yürütüldü.

Müfettişlerin, öğrencilerini mercek altına aldığı polis okulları arasında İzmir’deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu da vardı.

Uzunca bir süre okulda kalan ve bazı öğrencilerin ifadesini alan müfettişler, iki yıllık eğitim veren okuldaki tüm sınıflarda FETÖ ile bağı olan öğrencileri tek tek belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan müfettişler, Rüştü Ünsal Polis Okulu ile ilgili hazırladıkları özel araştırma raporunda, okul yöneticileriyle birlikte sınıf şubelerindeki FETÖ bağı olan öğrencileri isim isim yazdı.