Elcil: Ülkedeki ekonominin yüzde 80’i kaçak

Elcil, yazılı açıklamasında Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün ekonomiyle ilgili açıklamalarını eleştirdi.



Şener Elcil, KTÖS’ün bu konudaki tespitlerine şu ifadelerle yer verdi:



“Son 7 yılda çalışanların maaşları ve alım güçleri dövize göre yüzde 50 eridi. Adanın kuzeyinde yaşayanların yüzde 90’ı borçlanarak yaşıyor. UBP-DP hükümeti Kooperatif Merkez Bankası ve Vakıflar Bankası’na borçlarını ödemiyor. İhtiyat Sandığı’na olan borçlar ödenmiyor. Türk Lirası kullanımından üretim battı, ithal mallar piyasaya pahalı olarak sürüldü. Halk pahalılıkla karşı karşıya bırakıldı. Maaş artışları hayat pahalılığının altında kaldı. Asgari ücret sefalet ücretine dönüştü. Eğitim bütçesinin yüzde 75’i özel okullara ve özel üniversitelere verildi. Girne bölgesinde 80 anaokul öğrencisi okul yokluğundan eğitime başlayamadı. Yandaşlara, partililere vergi bağışı alışkanlık haline getirildi. Ekonominin yüzde 80’i kaçak. Göç Yasası’ndan işe girenlerin maaşlarının yüzde 25’i tasarruf adı altında hükümet tarafından çalınıyor.”



Elcil, “Sayın Özgürgün, Sayın Denktaş ile yöneticisi olduğunuz Kıbrıs Kredi Bankası’nda oluşan 54 milyon sterlinlik batık mevduatı da öderseniz hiç kuşkunuz olmasın ki KKTC maliyesi artıya geçecek” ifadesini de kullandı.



Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)