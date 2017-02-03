Elektrik çarpmaya devam edecek!

Ekonomist Şafaklı, enerji çeşitliliği olmayan KKTC’de dövize ve akaryakıta bağımlılığın devam ettiği sürece, elektrik zammının önüne geçilemeyeceğini savundu.

Özlem ÇİMENDAL-YENİBAKIŞ

Ekonomist Okan Veli Şafaklı, KKTC’de enerji çeşitliliği ve alternatif fiyat alımından bahsetmenin mümkün olmadığı sürece elektrik zammının önüne geçilemeyeceğini savundu.

KKTC’de elektrikte alternatifin olmadığına dikkat çeken Şafaklı, bu yapıda ise bağımlılığın koparılmasının güç olduğunu belirtti.

Şafaklı, Türkiye ile imzalanan Enerji İşbirliği Protokolü çerçevesinde Türkiye’deki enerji çeşitliliği ve alternatifler dikkate alındığında elektriğin daha ucuza mal edilebildiği gibi, bunun KKTC’ye yansıyışının da olumlu olacağını vurguladı.

KKTC’de elektriğe yapılan zamların akaryakıt ve dövize bağlı olduğunu ifade eden Ekonomist Okan Veli Şafaklı, KKTC’de enerji çeşitliliğinden bahsetmenin mümkün olmadığı sürece elektrik zammının önüne geçilemeyeceğini savundu. KKTC’de elektrikte alternatifin de olmadığına dikkat çeken Şafaklı, bu yapıda bağımlılığın koparılmasının güç olduğuna da işaret etti.

“Elektrik daha ucuza mal edilebilir”

Türkiye ile imzalanan Enerji Alanında İşbirliği protokol çerçevesinde ön görülenleri olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Şafaklı, Türkiye’de var olan enerji çeşitliliği ve alternatifler dolayısıyla elektriğin daha ucuza mal edilebildiği gibi, bunun KKTC’ye yansıyışının da olumlu olacağı görüşünü savundu. Şafaklı, Türkiye’de KKTC’deki gibi elektrik ve enerjinin sadece dövize ve akaryakıta bağımlı ilerlemediği gibi fiyatının da yüksek olmadığını kaydetti.

“KKTC elektrikte alternatif fiyata sahip olacak”

Türkiye’den gelecek olan elektrik ve doğal gazla birlikte KKTC’nin alternatif alım fiyatları lüksüne de kavuşacağı gerçeğinin göz önünde bulundurulmasını isteyen Şafaklı, “Türkiye’den gelecek olan alternatif fiyat ve KKTC’nin kendi üretiminde de var olacak olan enerji ile birlikte fiyatlar daha aşağı çekilebilir” dedi.

“Hemen hayat bulması zor”

Hayat bulmasının olumlu gelişmeleri de beraberinde getirecek olan kabloyla enerji ve doğal gaz getirme aşamasının hemen yarın hayat bulacak bir proje olmadığını da hatırlatan Şafaklı, bugün için acil alınması gereken önlemler olduğunu vurguladı.

“Daha ucuz kaynak ve alternatifler geçici çözüm üretir”

Daha ucuza mal edebilecek kaynaklar yaratılması ya da teknolojik girişimlerin başlatılması gibi kısa vadede alınabilecek önlemlerin varlığına işaret eden Şafaklı, bu önlemlerin de kısa süreli rahatlamalar dışında kalıcı çözüm anlamı taşımadığını dile getirdi.

“Alternatif enerji kaynaklarımız yok, döviz akaryakıt bağımlılığımız var”

Açıklamalarında, Kıb-Tek’in enerji politikası ve kötü yönetiminin neden olduğu aksaklıklara da değinen Şafaklı, “Tüm bunlar düzeltilse bile şu anda elektrikte önü alınamayan zamlar engellenemeyecek. Çünkü bizim alternatif enerji kaynaklarımız olmadığı gibi üstüne üstlük dövize ve akaryakıta bağımlılığımız da var. Bunlar hallolmadığı sürece elektrikte ucuzlamadan söz edilemeyecek” şeklinde konuştu.

“Dünyada akaryakıt fiyatları düşerken, KKTC’de halkın ensesinden kar ettiler”

Dünyada akaryakıt fiyatlarının düştüğü dönemde dahi bu düşüşü vatandaşa yansıtmak yerine vatandaşın ensesinden kar elde edildiğini de işaret eden Şafaklı, “Maliyet düşüşünü vatandaşa yansıtmak yerine, enselerinden 50 milyon kar elde ettiler” şeklinde konuştu.

“Her şey halkın sırtına yükleniyor”

Şafaklı, Kıb-Tek’te İsmet Akim döneminde yapılması muhtemel indirimin yapılmayarak halkın ensesinden kar edilerek övünüldüğü gibi şimdi de artan döviz ve akaryakıt fiyatlarının yine halka yansıtılmasını vicdansızlık olarak nitelendirdi. Şafaklı, yaşanan olumsuzluk ve hataların bedelini halkın ödediğine işaret ederek, bir kez daha her şeyin yine halkın sırtına yüklendiğinin altını çizdi.

“Gelecek elektrik, enerjiyi istememek mantıksızlık”

Mevcut durum düşünüldüğünde bazı çevrelerin Türkiye’den enerji, elektrik, doğal gaz gelmesin tutumlarının gayri mantıki olduğunu vurgulayan Şafaklı, “Topluma zarar veren ideolojik yaklaşımlar yerine bir an evvel entegrasyonların sağlanarak AB standartlarına uygun ilerleyen bir yapılanmaya gidilmelidir” diye konuştu.

“Alıp almama kararı yine KKTC’nindi”

Enerjide alternatifi var olan ve elektrikte akaryakıt ve dövize bağımlı olmayan Türkiye’den elektrik ya da gaz gelmesinin avantajlı yönlerinin de görülmesi gerekliliği üzerinde duran Şafaklı, “Bir AB vizyonu ve sistem entegresinin kaçınılmaz gerçekleridir bu yapılacak olan. Bu yapılırdı, işinize gelirse alırdınız işinize gelmezse almazdınız. Ancak bizde aman Türkiye’den bize bir şey gelmesin mantığıdır bizi şu an bu hale getiren. Bunlar yapılmış olsa bugün bu durumda olmazdık” dedi.

“Dövize akaryakıta bağımlılık sürdüğü sürece düzelmez”

Elektrik Kurumu’nun şeffaflaştırılması, maliyetlerinin rasyonel edilmesi, bazı harcamaların kontrol altına alınmasının elektrik maliyetindeki düşüşe bir nebze de olsa katkı sağlayabileceğini dile getiren Şafaklı, “Bunlar zaten yapılması gereken şeylerdi. Şu anda yapılmadığı için bu haldeyiz. Ama bunlar olsa bile dövize bağımlılığımız sürdüğü sürece bunun önüne geçilemeyecek” şeklinde konuştu.