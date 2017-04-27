Elektrik kesintilerine dikkat !

Yüksek ve orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle bugün Girne ve civar köyleri, İskele bölgesi ile bazı köylerde elektrik kesintisi yapılacak.

Girne trafo merkezi yüksek gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmasından dolayı Girne’nin tümü, Doğanköy’ün bir bölümü, Boğaz Piknik Alanı, Karaoğlanoğlu, Girne Sanayi Bölgesi ve Zeytinlik’te elektrik enerjisi kesik olacak.Kesinti 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Orta gerilim proje çalışmasından dolayı Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik ve bu bölgelerdeki tesislerde 09.00-16.30 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle Gönendere, Ergenekon ve Tirmen bölgesindeki tesis ve konutlarda ise 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği, bu nedenle şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği bildirildi.