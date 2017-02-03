Elektrikli battaniye faciaya neden oluyordu!

Lefkoşa’da dün gece Ortaköy bölgesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı apartman dairesinde yangın meydana geldi.

STARKIBRIS

Apartmanın en üst katındaki dairede saat 23.20 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında 22 yaşındaki Batuhan Ekmekçi dumana maruz kaldı.

İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan Ekmekçi ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın sonucu evin bir odasında bulunan tüm eşyalar yanarak küle döndü. İtfaiye Ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatırken, yangına elektrikli battaniyenin neden olduğu tahmin ediliyor.