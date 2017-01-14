Elektrikli battaniye yangın çıkardı

Başkent Lefkoşa’da dün elektrikli battaniyenin neden olduğu yangında Betül Yaşar’a ait evin yatak odası kullanılamaz hale geldi.

Ahmet İKİDERELİ-YENİBAKIŞ

Başkent Lefkoşa’da dün elektrikli battaniyenin neden olduğu yangında Betül Yaşar’a ait evin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün saat 15.20 sularında Betül Yaşar’ın ikamet ettiği Armacan Sitesi’ndeki konutta meydana geldi.

Fişte unutulan battaniye evi yakıyordu

Yangına elektrikli battaniyenin neden olduğu belirtildi. İtfaiyenin kısa sürede müdahale ettiği yangın evin başka bölümlerine yayılmadan söndürüldü. Yangın sonucu yatak odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.