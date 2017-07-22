Eleni’nin annesinin avukatı: Eleni Türkiye’de değil!

Nisan ayında babası tarafından kaçırılan dört yaşındaki Marie-Eleni Grimsrud'un Antalya'daki bir limana yerleştirilen teknede bulunduğu haberi, ailenin avukatının Cuma günü yaptığı açıklamada yalanlandı.

Politis gazetesinin yayınladığı habere göre, Marie-Eleni ve Norveç uyruklu babası Torkel Grimsrud Antalya’daki bir marina içerisinde Türk yetkililer tarafından izleme altına alınmıştı. Politis gazetesi, olay hakkında yakın zamanda yeni gelişmelerin olacağını ve kızın ailesinin yetkilileri kızın konumu hakkında uyardığını aktarmıştı. Aynı haberde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Crans-Montana’daki görüşmeler sırasında Rum lider Nicos Anastasiades tarafından dava hakkında bilgilendirildiği ve yardımda bulunduğu bildirilmişti. Farklı kaynaklardan yola çıkarak Politis gazetesi, Çavuşoğlu ve Anastasiadis’in 4 Temmuz günü Eleni’nin durumu hakkında görüştüklerini açıkladı. Ertesi gün Güney Kıbrıs sözcüsü Nicos Christodoulides tarafından Çavuşoğlu’na verilen raporda dava hakkındaki detayların olduğu söylendi.

Bununla birlikte, kızın annesini temsil eden avukat Larry Vrahimis, raporun yanlış olduğunu söyledi. CyBC radyosuna verdiği demeçte Vrahimis, raporu “sorumsuz” olarak nitelendirdi ve rapor hakkında “Aile tarafından yapılan ve doğru olmayan eylemleri belirtiyor. Bu rapor sorumsuzdur ve yardımcı olmaktan çok aileyi daha da üzüyor ” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Buna ek olarak Vrahimis, okuduğu makalede iddialarının doğru olup olmadığını ispatlayan hiç bir bulguya rastlamadığını belirtti. Marie-Eleni, ailesi arasındaki velayet davası üzerine 27 Nisan’da Güney Kıbrıs Lefkoşa’nın Dasoupoli kentindeki anaokulunun civarında kaçırılmıştı. Kaçırıldığı günden beri Eleni’nin ve babasının konumu bilinmiyor. Grimsrud’a karşı uluslararası tutuklama emri verildi. Mayıs ayında Norveç Yüksek Mahkemesi, kızın ikamet ettiği ülkenin hiçbir zaman Norveç olmadığı gerekçesiyle Grimsrud tarafından açılmış başvuruyu reddetti ve itirazı Kıbrıs’ta yapması gerektiğini söyledi. O günden bu yana olayla bağları bulunan toplam yedi kişi tutuklandı ancak daha sonra tümü serbest bırakıldı.

Çeviri: voiceoftheisland.com – Vedat Yıldırım

Kaynak: CYPRUS – MAİL