Elexus Hotel’de Tarkan ile Muhteşem Yılbaşı Konseri

Elexus Hotel Convention Center’de gerçekleşen yılbaşı partisinde sahne alan Tarkan, birbirinden sevilen şarkıları ve 2017’de çıkardığı en yeni albümü ‘10’ un favori parçaları ile coşku dolu bir performans sergiledi.

Yılbaşı eğlencesi ile farkını ortaya koyan Elexus Hotel, konuklarına bu sene 3 gün 3 gece süren yılbaşı programı hazırladı. 31 Aralık gecesi dans gösterisi ile açılış yaparken, son dönemlerin favori Dj’yi Burak Yeter ile 2017’nin son dakikalarına kadar eğlenceyi devam ettirdi.

Heyecanla beklenen an geldi ve 2018’in ilk dakikalarında sahneye çıkan Megastar, şıklığı ve enerjisi ile konuklarını hem coşturdu hem de büyüledi. Geç saatlere kadar sahnede kalan Tarkan yaklaşık 2 saat boyunca izleyenlere en sevilen şarkıları seslendirdi.

Tarkan açılışı “10” albümünün çıkış şarkısı Yolla” ile yaptı. Yoğun istek üzerine Tarkan 2 kez bis yaptı.. Ve “Kendinize iyi bakın. Mutlu Yıllar herkese “diyerek herkesin yeni yılını kutladı.

Megastar bu yılbaşında Hatice Gökçe’nin tasarladığı 2 farklı kıyafetle sahneye çıktı. Tarkan hayranlarına doyum olmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.