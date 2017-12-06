Elini kolunu sallayan gidiyor

Genç oyuncu Uvanç Recaioğlu’nun, apar topar İstanbul’a gidişi Çanakkale yönetiminin oldukça canını sıktı

İZİN ALMADAN GİTTİ:

Çanakkale Başkanı İbrahim Şeker yaptığı açıklamada, Uvanç Recaioğlu’nun Galatasaray U19 Takımına denenmeye gideceğini söyleyip kulüpten izin almadan adadan ayrıldığını belirtti. Bu durumun ardından Florya’yı dahi aradıklarını söyleyen Şeker, kimsenin böyle bir şeyden haberi olmadığını açıkladı. Şeker, Uvanç’ın adaya dönmesiyle birlikte ceza alacağını da ifade etti

K-PET 1. Lig’de düşme hattında yer alan Çanakkale’nin genç futbolcusu Uvanç Recaioğlu’nun, apar topar İstanbul’a gidişi Çanakkale yönetiminin oldukça canını sıkarken bu durum ülkemiz futbolu adına da önemli tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Çanakkale Başkanı İbrahim Şeker dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki genç oyuncunun önceki gün kendisine Galatasaray U19 Takımına denenmeye gideceğini söyleyip kulüpten izin almadan adadan ayrıldığını belirtti. Şeker, bu durumu anlayamadıklarını ifade ederek araştırma yaptıklarını söyledi. Florya’daki yetkilileri dahi aradıklarını açıklayan Şeker, böyle bir şeyden bilgileri olmadığını ve Uvanç’ın gerçekten Galatasaray’a denenmeye gidip gitmediğini de bilmediklerini söyledi. Uvanç’ın iki yakın arkadaşı ile birlikte İstanbul’a gidişi ve Galatasaray’da forma giyen Kıbrıs Türk futbolcu Ahmet Sivri ile çekilmiş fotoğrafının basına yansıması ile ilgili de açıklama yapan Şeker, “Ahmet ve Uvanç iyi arkadaşlar. Belki de Ahmet’i ziyarete gittiler. Ancak yaptığımız araştırmalar sonucu durumun tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz.” dedi.

Ceza alacak

Çanakkale Başkanı İbrahim Şeker, genç oyuncunun bu davranışının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirterek Uvanç’ın gerekli görülen bir şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Şeker, Uvanç adaya dönerse, A takımla değil bir süre U21 takımı ile idmanlara çıkacağını aktardı.

KTFF devreye girmeli

Ülkemiz futbolunda son dönemlerde, lig müsabakaları devam ederken futbolcuların bu şekilde denenmek için takımlarını yüzüstü bırakıp yurt dışına gidişleri kulüpleri zor durumda bırakıyor. Futbolcular, gerek kulüpleriyle gerekse de KTFF nezdinde bağlayıcılığı bulunmayan resmi sözleşmeleri olmadığı için bunu fırsat bilirken ülkeye döndüklerinde de herhangi bir yaptırıma maruz kalmıyor. Bu nedenle kulüpler, KTFF’nin bu duruma karşı en erken bir zamanda önlem alması gerektiğini görüşünü savunuyorlar.