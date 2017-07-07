Eliz 3.kez Wimbledon’da

Ülkenin tenisteki gururu Eliz Maloney üçüncü kez Wimbledon Junior’da korta çıkıyor.

ANA TABLO’DA YARIŞACAK:

Eliz Maloney Yorgancı, dünyanın en büyük grand slam mücadelelerinden biri olan Wimbledon Junior’da hem tekler hem de çiftlerde mücadele edecek. Eliz bu yıl teklerde ilk kez ‘ana tablo’da oynayacak

Havadis/Yeşim Tuncel KOTAK

Ülkenin tenisteki gururu Eliz Maloney üçüncü kez Wimbledon Junior’da korta çıkıyor.

Başarılı olduğu teniste ilerleme amacıyla henüz 11 yaşındayken eğitimi ve tenis yaşantısını İngiltere’de sürdüren Eliz Maloney Yorgancı, dünyanın en büyük grand slam mücadelelerinden biri olan Wimbledon Junior’da hem tekler hem de çiftlerde mücadele edecek.

Ana tabloda oynayacak

16 yaşına gelen sporcumuz daha önce iki kez katıldığı Wimbledon Junior’da büyük ilerleme kaydederek bu yıl teklerde ilk kez ‘ana tablo’da oynayacak.

İngiltere’de bulunduğu sürece Uluslararası Tenis Federasyonu’nun farklı ülkelerde düzenlediği yaş organizasyonlarında da birçok başarılı sonuçlar alan sporcumuz bir dönem Dünya dördüncülüğüne yükselmiş Jo Durie ve O’nun antrenörü Alan Johns’la çalışıyor.

Maç eksiğim var

Eliz Maloney, sınavları nedeniyle maç eksiği olduğunu ancak turnuva öncesindeki antrenmanlarının çok iyi gittiğini söyledi.

Eliz, teklerde ilk kez ana tabloda oynayacağı için çok mutlu olduğunu da ifade etti.

Ülkenin tenis dalında yurt dışındaki gururu ve gelecek vaat eden ismi Eliz Maloney’in Wimbledon Junior’da iki yıl daha oynama hakkı bulunuyor.