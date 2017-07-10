Eliz Maloney ikinci turda

Ülkenin tenisteki gururu Eliz Maloney, Wimbledon Junior’da ikinci turda.

Bu dalda profesyonel olma hedefiyle 11 yaşından itibaren eğitimini ve tenis yaşantısını İngiltere’de sürdüren Eliz Maloney, üçüncü kez katıldığı Wimbledon Junior’un ilk turunda Meksika’dan rakibini saf dışı bıraktı.

Dünya 43 numarası Maria Jose Portillo Ramirez’i 6-2, 2-6 ve 6-4’lük setlerle yenen Eliz ‘ilk kez’ ana tabloda mücadele verdiği teklerde ikinci tur maçına yarın çıkacak.

Eliz’in ikinci turdaki rakibi Birleşik Devletler’den Ann Li.

BRTK